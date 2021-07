Boom de compras online impulsa ingresos publicitarios de Google un 69%

Resultados de Empresas

Acciones de Alphabet, matriz del gigante del buscador por Internet, subieron más de 4% al cierre del mercado, por resultados mejores a lo esperado.

Alphabet, matriz del gigante de las búsquedas por internet Google, superó este martes todas las estimaciones de los analistas en cuanto a ingresos y ganancias, impulsada por un aumento del gasto en publicidad en momentos en que cada vez más consumidores están comprando online.

Los ingresos netos aumentaron a US$ 61.880 millones en el segundo trimestre, frente a los US$ 38.300 millones que se registraron un año antes, y muy por encima de las estimaciones de Wall Street que apuntaban a una cifra de US$ 56.160 millones.

En tanto, las ganancias por acción se ubicaron en US$ 27,26. El mercado esperaba unos US$ 19,34 por papel.

Específicamente en la división de ingresos por publicidad, la firma registró un avance de 69% interanual, hasta los US$ 50.400 millones. Ahora bien, el punto de comparación respecto del año anterior es muy bajo considerando que en el período el mundo estaba en pleno peak de la pandemia.

Los ingresos de YouTube, en tanto, subieron a más US$ 7 mil millones, un 83% más que el año pasado, acercándose a los ingresos trimestrales de Netflix, que fueron de US$ 7.340 millones.

Google Cloud, por su parte, generó US$ 4.630 millones, frente a los US$ 3.010 millones de hace un año.