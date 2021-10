Facebook advierte vientos en contra después de un fuerte tercer trimestre

Resultados de Empresas

La compañía reconoció que los cambios de privacidad por parte de Apple impactarán resultados hacia fin de año.

En medio de un día difícil, por los llamados Facebook Papers, la compañía de Mark Zuckerberg reportó ayer resultados para el tercer trimestre que, pese a ser mixtos, convencieron a los inversionistas de que la empresa aún es capaz de generar ganancias importantes.

En el desglose, la red social más grande del mundo dijo haber ganado US$ 3,22 por acción, frente a los US$ 3,19 que esperaba el mercado. El beneficio neto, en tanto, subió 17% a US$ 9.200 millones.

Los ingresos llegaron a US$ 29.010 millones, lo que se traduce en un avance de 35%; aunque los analistas estimaban US$ 29.570 millones.

La empresa también dijo que está aumentando su programa de recompra de acciones en US$ 50.000 millones.

Con ello, los papeles de la compañía subieron más de 3% en operaciones fuera de rueda.

Para el cuarto trimestre

En esta oportunidad, las proyecciones parecieron no pesar tanto en la recepción del mercado.

Y es que la compañía advirtió que sus ingresos en el trimestre en curso se verán afectados aún más por los cambios de privacidad de Apple, el último obstáculo para la plataforma de redes sociales.

Facebook dijo que los ingresos para los tres meses hasta fines de diciembre estarían entre US$ 31.500 millones y US$ 34 mil millones, citando "continuos vientos en contra" del requisito de los de Cupertino de que las aplicaciones obtengan permiso explícito para rastrear a los usuarios con fines de orientación publicitaria. Los analistas habían pronosticado un salto a US$ 34.800 millones, según S&P Capital IQ.

Facebook además reconoció estar lidiando con las repercusiones de una desaceleración global en los envíos de repuestos y bienes de consumo, que está haciendo que los anunciantes pausen algunos gastos antes de la temporada navideña, para evitar promocionar productos que tal vez no puedan entregar.

Por otra parte, dijo que a partir del cuarto trimestre, planea desglosar los resultados de su unidad Facebook Reality Labs (FRL), que construye sus productos de realidad virtual y aumentada, del resto del negocio.

Así, estimó que su reciente impulso para invertir en FRL redujera sus ganancias operativas de 2021 en aproximadamente US$ 10 mil millones.

Desempeño de usuarios

En cuanto a una de las métricas más importantes para las redes sociales, los usuarios activos diarios estuvieron en línea con las proyecciones, en 1.930 millones personas. Los mensuales, en tanto, se ubicaron en 2.910 millones, frente a los 2.930 millones esperados por los analistas, según StreetAccount.

La compañía dijo en el tercer trimestre que tenía 3.580 millones de usuarios mensuales en toda su familia de aplicaciones, frente a los 3.510 millones del segundo trimestre. Esta métrica se utiliza para medir la base total de usuarios de Facebook en su aplicación principal, Instagram, Messenger y WhatsApp.

Documentos filtrados apuntan a que la firma

sabía del contenido abusivo en el mundo, pero no lo controló

Horas antes de publicarse los resultados, se filtraron documentos internos de Facebook que colocan a la firma en su crisis más grave desde el escándalo de Cambridge Analytica.

En los textos con relatos de empleados -que fueron revelados a los reguladores estadounidenses y proporcionados al Congreso en forma redactada por la asesora legal de Frances Haugen, la misma exempleada que testificó en su contra el mes pasado- se detalla que la empresa no ha hecho suficiente para impedir que sus productos se conviertan en conductos para el discurso de odio, la retórica incendiaria y la desinformación.

También se plantea que la plataforma no contrató suficientes trabajadores con las habilidades lingüísticas (sobre todo de idiomas) y el conocimiento de los eventos locales necesarios para identificar publicaciones que violan las normas en varios países en desarrollo, como Afganistán, Yemen y Malasia, por ejemplo. Respecto de los sistemas de inteligencia artificial y algortimos para bloquear esos contenidos, los textos apuntan que no están a la altura y que tampoco facilitan que los propios usuarios denuncien aquello que es ofensivo.

A todo ello se suma lo ocurrido el 6 de enero, cuando asumía Joe Biden como presidente y se desataban protestas en el Capitolio. Para ese día, la compañía había desactivado ciertos protocolos de emergencia a raíz de las elecciones de noviembre de 2020, y no logró activarlas cuando la violencia estalló.