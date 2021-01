Resultados de Empresas

JPMorgan Chase también reportó resultados mejores de lo esperado gracias a volúmenes del mercado financiero consistentemente altos. BofA anunció inicio de recompra de acciones.

Oficialmente, dos de los principales bancos de inversión de Estados Unidos dieron este martes el punto de partida a la temporada de entrega de resultados financieros, con reportes mixtos de sus operaciones al cuarto trimestre de 2020.

Por un lado, Goldman Sachs superó todas las estimaciones del mercado, tras informar que sus ganancias entre octubre y diciembre subieron 153%, impulsadas nuevamente por su gran desempeño en el negocio de intermediación y suscripción de bonos, además del repunte que se vivió en la actividad de fusiones y adquisiciones.

Las ganancias netas del banco aplicables a los accionistas comunes aumentaron a US$ 4.360 millones en el período, desde los US$ 1.720 millones de hace un año. Las ganancias por acción avanzaron a US$ 12,08 frente a los US$ 4,69 de 2019.

En tanto, los ingresos totales subieron 18% a US$ 11.740 millones.

En la misma línea estuvo JPMorgan Chase, que también reportó resultados mejores de lo esperado gracias a volúmenes del mercado financiero consistentemente altos.

El gigante de Wall Street también se benefició de niveles récord de actividad en los mercados de capitales durante el trimestre, ya que generó atractivas tarifas para emisiones de valores en empresas de alto perfil, incluidas Airbnb, Doordash, Lufax y Root.

Resultados a la baja

En la vereda de al frente se ubicó Bank of America, que informó una caída en las ganancias del cuarto trimestre debido a que las tasas de interés históricamente bajas perjudicaron su negocio de banca de consumo.

La ganancia aplicable a los accionistas comunes cayó a US$ 5.210 millones, desde los US$ 6.750 millones del mismo período del año previo.

El segundo banco más grande de Estados Unidos por activos, considerado un referente económico, informó una caída del 13% en los ingresos de la banca de consumo a US$ 8.200 millones, citando tasas más bajas y una caída en la actividad de las tarjetas de crédito.

BofA depende de costos de créditos altos para impulsar el crecimiento de sus ganancias, ya que tiene una gran cantidad de depósitos y valores hipotecarios sensibles a las tasas.

Por otra parte, el banco dijo que su directorio aprobó un programa de recompra de acciones por US$ 3.200 millones para el trimestre en curso después de obtener luz verde de los reguladores para reanudar las recompras el mes pasado.