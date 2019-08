Ganancias de General Motors se aceleran 32% en el primer semestre tras un "disciplinado" plan de ahorro

Resultados de Empresas

La compañía cerró con un volumen mundial de matriculaciones de 3,81 millones de unidades, lo que representa una disminución del 8,3% en comparación con el mismo periodo del año previo.

El grupo automovilístico estadounidense General Motors logró un beneficio neto atribuido de US$ 4.500 millones (4.076 millones de euros) en el primer semestre del año, lo que supone una subida del 32% en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente.

La compañía norteamericana experimentó un ahorro de costes de unos US$ 1.100 millones (996,7 millones de euros). A lo largo de todo el año prevé ahorrar entre US$ 2.000 y US$ 2.500 millones (1.782 y 2.228 millones de euros).

En este contexto, la presidenta y consejera delegada de General Motors, Mary Barra, destacó que la empresa continuará operando con "disciplina" y con la visión puesta en brindar un "fuerte" futuro a sus empleados y accionistas.

La facturación de la corporación se situó en US$ 70.900 millones (64.235 millones de euros) en la primera mitad del ejercicio, lo que supone un 1,9% respecto al primer semestre de 2018. El beneficio operativo ajustado fue de US$ 5.322 millones (4.821 millones de euros), un 8,27% menos.

General Motors International perdió US$ 17 millones (15,4 millones de euros) en lo que va de año, frente a las ganancias de US$ 332 millones (300,7 millones de euros) del mismo periodo de 2018, y facturó US$ 7.897 millones (7.154 millones de euros), un 17,8% menos, al tiempo que GM Cruise perdió US$ 448 millones (405,8 millones de euros) en el semestre, un 40% más.

