Ganancias de matriz de Google suben 34% en el trimestre y acción se dispara al cierre del mercado

Resultados de Empresas

Alphabet logró que todas sus métricas se ubicaran por sobre lo esperado. Los ingresos se ubicaron en US$ 55.310 millones y YouTube impulsó con fuerza los ingresos por publicidad.

La empresa matriz de Google, Alphabet, saca cuentas alegres del primer trimestre de este año. Sus acciones, post cierre de mercado, llegaron a subir más de 5% luego de que la compañía entregara sus resultados financieros.

Y es que el gigante del Internet logró que todas sus métricas se ubicaran por sobre lo esperado. Por un lado, las ganancias subieron 34% entre enero y marzo internual hasta los US$ 26,29 por papel. Por el otro, los ingresos se ubicaron en US$ 55.310 millones, más que los US$ 51.700 millones proyectados por el mercado.

En cuanto a los ingresos por publicidad, la firma recibió US$ 44.680 millones en los primeros tres meses del año, un alza desde los US$ 33.760 millones en el mismo trimestre del año pasado.

A ello, además, se suma el impulso que le dio a la firma el despliegue de los ingresos por publicidad que subieron 49% frente al mismo período del año previo a US$ 6.010 millones; mientras que los costos de adquisición de tráfico (TAC, su sigla en inglés) -una métrica importante en el comercio online- se ubicaron en US$ 9.710 millones.

Y es que, precisamente, el gran ganador de la pandemia entre las redes sociales -según un informe reciente de Pew- ha sido YouTube, propiedad de la firma con sede en Mountain View, California. El estudio arrojó que el uso de la plataforma de video aumentó desde el 73% de los adultos estadounidenses en 2019 al 81% en 2021.

El segmento "Otras apuestas" de la compañía perdió US$ 1.150 millones sobre ingresos de US$ 198 millones de hace un año.

En tanto, la junta de Alphabet aprobó una recompra de acciones adicional de hasta US$ 50 mil millones el 23 de abril. En marzo, Google anunció una inversión de US$ 7 mil millones para expandir oficinas y centros de datos en 19 estados, creando lo que equivaldrá a al menos 10.000 empleos de tiempo completo. Eso se produjo cuando la empresa redobló sus esfuerzos para llevar a su fuerza laboral a las oficinas físicas después de la pandemia.