Goldman Sachs registra fuerte alza en sus ganancias y provisiones impactan a BofA

Los principales bancos de EEUU entregaron sus resultados. Wells Fargo volvió a obtener utilidades después de un difícil segundo trimestre.

Con cifras mixtas partió la entrega de resultados de los bancos estadounidenses para el tercer trimestre y ello quedó en evidencia ayer con la comparación de lo reportado por Goldman Sachs, Wells Fargo y Bank of America (BofA).

Por un lado, los mercados en auge impulsaron un aumento en las ganancias en los negocios de gestión de activos de Goldman, lo que lo ayudó a registrar su rentabilidad más sólida desde 2010.

El banco entregó un rendimiento anualizado sobre el capital de 17,5% para los tres meses hasta septiembre, el dato más alto en una década, mientras que los ingresos en renta fija aumentaron 49% a US$ 2.500 millones en comparación con el año anterior. Es la mayor alza entre las entidades que han entregado reportes financieros hasta ahora.

En tanto, los ingresos por operaciones de acciones subieron 10% interanual hasta los US$ 2.100 millones, un poco por debajo de lo informado por Citigroup y JPMorgan el día previo. Eso sí, sus comisiones de banca de inversión para asesorar a clientes sobre acuerdos y ayudar con la recaudación de fondos aumentaron 7%, a poco menos de US$ 2 mil millones para el trimestre.

Asset management

La división de gestión de activos impulsó los ingresos trimestrales en un 71%, a poco menos de US$ 2.800 millones, tras el avance de 139% en el valor de sus tenencias de acciones, ya que los mercados de valores se dispararon entre julio y septiembre.

Así, Goldman generó ganancias netas aplicables a accionistas por US$ 3.483 millones. Esto da utilidades diluidas por acción de US$ 9,68, muy por encima de lo esperado por los analistas y casi el doble de los US$ 4,79 logrados en el tercer trimestre de 2019. Los ingresos aumentaron un 30% a casi US$ 10.800 millones.

"Nuestra capacidad para atender a los clientes que atraviesan un entorno muy incierto impulsó un sólido desempeño en toda la franquicia, lo que generó una sólida primera mitad del año", dijo el director ejecutivo de Goldman, David Solomon.

Impacto de provisiones

Por otra parte, Bank of America reportó un descenso trimestral de 15,8% en sus ganancias, afectado por mayores provisiones para afrontar préstamos incobrables durante la pandemia.

La utilidad neta bajó a US$ 4.440 millones –es decir, US$ 0,51 por acción–, en el tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre; y se compara con una ganancia de US$ 5.270 millones en el mismo período de hace un año.

De todos modos, desde la empresa aseguraron que se vio un fortalecimiento en la posición del banco estos meses. "Hemos ganado más del doble de nuestro dividendo en cada trimestre desde que empezó la crisis. Además, nuestra posición de capital y nuestras reservas de crédito aumentaron este trimestre", señaló el CFO, Paul Donofrio.

Recuperación

En tanto, Wells Fargo logró volver al terreno de las ganancias gracias a una fuerte caída en las provisiones para préstamos incobrables, después de un doloroso segundo trimestre.

Las provisiones para pérdidas crediticias fueron por US$ 769 millones, por debajo de los US$ 9.500 millones del período previo, lo que ayudó a que los ingresos netos aumentaran a US$ 2 mil millones.

Los ingresos, de US$ 18.900 millones, fueron mejores de lo esperado, con un gran impulso de préstamos hipotecarios cuyas utilidades se dispararon a US$ 1.600 millones, desde los US$ 317 millones de los tres meses previos. Analistas apuntaron que los propietarios estadounidenses se han movido con fuerza a refinanciar sus casas a tasas de interés más bajas.

El director ejecutivo de la firma, Charlie Scharf, dijo que estos resultados "reflejan el impacto de un estímulo fiscal y monetario agresivo en la economía de Estados Unidos. Las fuertes tarifas bancarias hipotecarias, los mercados de valores más altos y la disminución de las cancelaciones secuenciales afectaron positivamente nuestros resultados, mientras que las tasas de interés históricamente bajas" presionaron las ganancias.

