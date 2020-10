Goldman Sachs sortea la epidemia y ganancias casi se duplican, pero BofA recibe el golpe de préstamos incobrables

Resultados de Empresas

Los bancos estadounidenses entregaron sus resultados para el tercer trimestre.

Con cifras mixtas partieron las entregas de resultados de los bancos estadounidenses para el tercer trimestre y ello quedó en evidencia este miércoles con la comparación de lo reportado por Goldman Sachs y Bank of America.

Por un lado, los mercados en auge impulsaron un aumento en las ganancias en los negocios de negociación y gestión de activos de Goldman, lo que lo ayudó a registrar su rentabilidad más sólida desde 2010.

El banco entregó un rendimiento anualizado sobre el capital del 17,5% para los tres meses hasta septiembre, el dato más alto en una década, mientras que los ingresos de renta fija aumentaron un 49% a US$ 2.500 millones en comparación con el año anterior. Es el mayor alza entre las entidades que han entregado reportes financieros hasta ahora.

Te puede interesar: La mano de la nueva CEO del Citi en el Banco de Chile

En tanto, los ingresos por operaciones de acciones subieron 10% interanual hasta los US$ 2.100 millones, un poco por debajo de lo informado por Citigroup y JPMorgan. Eso sí, sus comisiones de banca de inversión para asesorar a los clientes sobre acuerdos y ayudar con la recaudación de fondos aumentaron un 7%, a poco menos de US$ 2.000 millones para el trimestre.

La división de gestión de activos impulsó los ingresos trimestrales en un 71%, a poco menos de US$ 2.800 millones, tras el avance del 139% en el valor de sus tenencias de acciones, ya que los mercados de valores se dispararon entre julio y septiembre.

En general, Goldman generó ganancias diluidas por acción de US$ 9,68, muy por encima de lo esperado por los analistas y casi el doble de los US$ 4,79 logrados en el tercer trimestre de 2019. Los ingresos aumentaron un 30% a casi US$ 10.800 millones.

"Nuestra capacidad para atender a los clientes que atraviesan un entorno muy incierto impulsó un sólido desempeño en toda la franquicia, lo que generó una sólida primera mitad del año", dijo el director ejecutivo David Solomon.

Te puede interesar: Pandemia empuja a los bancos grandes a elevar provisiones en más de 55% en un año

Impacto de provisiones

Por otra parte, Bank of America reportó un descenso trimestral del 15,8% en sus ganancias, afectado por mayores provisiones para afrontar préstamos incobrables durante la pandemia.

La utilidad neta aplicable a los accionistas ordinarios bajó a US$ 4.440 millones, o US$ 0,51 por acción, en el tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre; y se compara con una ganancia de US$ 5.270 millones en el mismo periodo de hace un año.