Google triplica ingresos por repunte de negocio publicitario

Resultados de Empresas

Los resultados del segundo trimestre apaciguan temores de desaceleración. Acciones de Alphabet subieron un 9,24% tras el cierre.

El repunte en el negocio publicitario de Google en el segundo trimestre impulsó los ingresos de la firma por encima de las estimaciones, llevando a las acciones de la empresa a subir un 9,24%, luego del cierre de las operaciones en Nueva York.

El gigante de Internet reportó ayer un crecimiento de las ventas de avisos de 22%, luego de ajustes por tipo de cambio, tras una decepcionante expansión de 19% del primer trimestre que llevó a los analistas a cuestionar si la división se enfrenta a una desaceleración más aguda.

El período abril-junio estuvo muy cerca de devolver a la firma al crecimiento que se observó en los últimos meses de 2018, cuando los ingresos aumentaron 23%.

En esta oportunidad, Alphabet registró un aumento de 19,3% de las entradas hasta los US$ 38.940 millones, por encima de los US$ 38.200 millones esperado por Wall Street.

La empresa también superó las estimaciones de ganancias, excluyendo algunos ítems, con utilidades de US$ 14,21 por acción a un total de US$ 9.950 millones.

La cifra quedó muy por encima de los US$ 4,54 por título del mismo período del año anterior -cuando enfrentó un cargo de US$ 5 mil millones por una multa en Europa por abusar de su dominio en software móvil- y de los US$ 11,33 que esperaba el mercado.

En lo que va de año, la multinacional estadounidense obtuvo utilidades por US$ 16.604 millones, lo que supone un avance de 31,82% con respecto al mismo período del año anterior.

Alphabet también incrementó sus planes de recompra de acciones, al anunciar la autorización del directorio para readquirir US$ 25 mil millones adicionales en papeles.

La firma de Larry Page ha comprado US$ 6.600 millones en títulos en los primeros seis meses de 2019, pero aún así ha visto cómo su efectivo y valores negociables subieron en US$ 12 mil millones en el primer semestre del año, a US$ 121 mil millones.