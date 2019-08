Ingresos de CAP cayeron 16% por impacto de accidente en el puerto de Guacolda II

Resultados de Empresas

Para revertir el problema, la empresa avanza la construcción de un cargador de barcos provisorio para Guacolda II que iniciará sus actividades en septiembre próximo con la misma capacidad de operación del original.

El grupo CAP registró una baja de 16,4% en sus ingresos en el primer semestre de este año a US$ 809,6 millones en comparación con igual periodo de 2018, retroceso que se explica principalmente por las consecuencias del accidente ocurrido el 21 de noviembre de 2018 en el cargador de barcos en el puerto Guacolda II de CAP Minería.

En la misma comparación, el Ebitda cayó 45,6% para situarse en US$ 266,9 millones.

"La principal causa de lo anterior es el accidente ocurrido el 21 de noviembre de 2018 en el cargador de barcos en el puerto Guacolda II de CAP Minería (CMP), cuyos ingresos en el primer semestre de 2019 llegaron a US$ 392,6 millones con una reducción de 26% en comparación con los US$ 530,5 millones y MUS$ 196.854 registrados en igual periodo del año anterior", explicó la compañía. Añadió que en la misma comparación, el Ebitda bajó 34,2% a US$ 129,5 millones

En este escenario, el resultado neto consolidado del Grupo CAP al 30 de junio - deducidas las participaciones no controladoras, alcanzó a US$ 830 mil logrando absorber en el segundo trimestre la pérdida neta de US$ 23,1 millones reportada el primer trimestre del presente año.

Asimismo, los ingresos de la filial CMP por US$ 392,6 millones fueron notoriamente menores que los US$ 530 millones de la primera mitad del ejercicio 2018 por "la disminución de un 42,5% en los despachos físicos, llegando a 4.066 MTM, aun cuando el precio promedio de la mezcla de productos despachados fue mayor en 27,9% alcanzando US$ 93,4 por TM".

En CAP Acero, los ingresos alcanzaron a US$ 234 millones, registrándose disminuciones respecto a los montos del primer semestre de 2018 "afectados en parte por el menor abastecimiento de pellets de la compañía minera durante el primer trimestre de 2019 a causa del accidente en el puerto Guacolda II y por la detención, por razones técnicas, del Alto Horno 1 en Marzo de 2019". Con respecto a lo anterior, la empresa destacó "la puesta en marcha en forma anticipada del Alto Horno 2, con mayor capacidad de producción, en abril del presente ejercicio", en su análisis razonado.

En el frente siderúrgico, los ingresos por US$ 234 millones al 30 de Junio de 2019 reflejan una baja de 17,6% respecto del año anterior, como resultado de "una disminución de 4,7% a US$ 671,3 por TM en el precio promedio, en línea con la evolución de los precios internacionales, y una disminución de 15,1% en el tonelaje despachado, a 321.816 TM", afirman en CAP.