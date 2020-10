Resultados de Empresas

La pandemia sigue afectando las ventas de sus bebidas. Las ventas orgánicas cayeron un 6% durante el trimestre, pero la empresa dijo que la demanda está mejorando secuencialmente.

Coca-Cola superó este jueves las expectativas de sus resultados trimestrales, aun cuando vio caer los ingresos frente a lo registrado en los trimestres previos, cuando cines y restaurantes en sus principales mercados se encontraban cerrados por la pandemia.

Los ingresos netos de la compañía estadounidense cayeron un 9% a US$ 8.700 millones en el tercer trimestre, pero quedaron por encima de la estimación promedio de analistas de US$ 8.360 millones, según los datos de IBES de Refinitiv.

En tanto, la ganancia neta atribuible a los accionistas bajó a US$ 1.740 millones, o US$ 0,40 por acción, desde una utilidad de US$ 2.590 millones, o US$0,60 por papel, reportadas en el mismo periodo de 2019.

Las ventas orgánicas, que excluyen el impacto de fluctuaciones cambiarias y adquisiciones de la firma, cedieron 6% en los tres meses finalizados el 25 de septiembre, pero mejoraron respecto al declive de 26% visto en el segundo trimestre.

Por división

Las cuatro categorías de bebidas de la firma informaron disminuciones en el volumen de cajas unitarias. Las bebidas gaseosas fueron las menos afectadas, con una caída de solo un 1% en volumen. La demanda de Coke Zero Sugar y las bebidas de marca registrada Coke elevó la categoría, aunque en general se vio afectada por el descenso en el negocio en América del Norte.

Los jugos, lácteos y bebidas a base de plantas vieron reducirse los volúmenes en un 6%, afectados por la presión en Asia Pacífico y Latinoamérica. El volumen por caja unitaria de agua, agua mejorada y bebidas deportivas bajó un 11%. El té y el café fueron los más afectados, con un retroceso de la demanda del 15%, principalmente debido a los cafés Costa de la empresa.

Mientras navega por la crisis, Coca-Cola está experimentando una transformación. Está reduciendo su cartera, reduciendo bebidas como Tab que no se han vendido bien y no tienen muchas oportunidades de crecimiento. La compañía registró un cargo por deterioro de US$ 160 millones este trimestre vinculado a su marca Odwalla, que también se descontinuará. Al final del proceso, planea reducir su número de marcas en un 50% a aproximadamente 200.

Coca-Cola no proporcionó una proyección actualizada para el resto de 2020, citando la incertidumbre del impacto de la pandemia. La compañía retiró su pronóstico en marzo.