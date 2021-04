Ingresos de Facebook suben 48% impulsados por alza de la publicidad online a un año de la pandemia

Resultados de Empresas

Las ganancias, en tanto, se ubicaron en US$ 9.500 millones o un 94% más que los US$ 4.900 millones del primer trimestre de 2020. El punto débil de los resultados estuvo en el crecimiento de los usuarios, que solo subieron 10%.

Un mayor gasto en publicidad por parte de las empresas y un alza en el tráfico en línea en medio de la pandemia, permitieron que Facebook cerrara el primer trimestre de este año con algunas cifras mejores a lo esperado por el mercado.

Por un lado, la mayor red social del mundo vio crecer sus ingresos totales en un 48% interanual hasta los US$ 26.170 millones, superando la estimación de los analistas de US$ 23.670 millones. Y, según explicó la firma en la entrega de resultados, esto se debió a un aumento significativo de 30% año contra año en el precio promedio por anuncio, además de un alza de 12% en la cantidad de avisos entregados.

Las ganancias, en tanto, se ubicaron en US$ 9.500 millones o US$ 3,30 por acción, frente a los US$ 2,37 por papel que esperaba Wall Street. Esto es un 94% más que los US$ 4.900 millones del primer trimestre de 2020.

Las cifras impulsaron las acciones de la compañía de Mark Zuckerberg más de 5,4% en operaciones al cierre del mercado.

El punto débil de la plataforma estuvo en el crecimiento de los usuarios, que estuvo por debajo de las proyecciones. Los usuarios activos mensuales de Facebook subieron 10%, hasta las 2.850 millones personas.