Matriz de Google gana 32% más y sus accionistas se vieron compensados

Resultados de Empresas

La multinacional estadounidense Alphabet, matriz de Google, anunció ganancias por US$ 16.604 millones de dólares entre enero y junio, lo que supone un aumento del 31,82% con respecto al mismo período del año anterior.

La firma con sede en Mountain View (California, EEUU) ingresó durante los primeros seis meses del año US$ 75.283 millones, un 18% más que los US$ 63.803 millones facturados entre enero y junio de 2018, y sus accionistas se vieron compensados con US$ 23,91 por título, frente a los US$ 18,13 de hace un año.

El gran salto en las utilidades, pese a un incremento más suave de los ingresos, se explica porque este año Alphabet ha tenido que destinar mucho menos dinero a hacer frente a las multas de los reguladores en Europa: "únicamente" US$ 1.697 millones, frente a la gran sanción de US$ 5.071 millones impuesta en 2018.

A esta hora, las acciones suben casi 8% tras el cierre de operaciones en Nueva York.

