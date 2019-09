Matriz de Zara rompe todos los récords y tiene su mejor primer semestre de la historia

Resultados de Empresas

Inditex destacó el impulso de la plataforma online ante los positivos resultados de la compañía.

La Industria de Diseño Textil (Inditex) dueña de marcas como Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe, entregó su desempeño financiero de la primera mitad del año con muy buenas noticias para la compañía, ya que fue el mejor primer semestre de la historia.

Según detalla la compañía, las ventas de los primeros seis meses aumentaron un 7% y alcanzaron 12.820 millones de euro, tendencia al alza que abarcó a todas las marcas y en todos los países donde está presente.

El Ebitda creció en un 50 %, hasta lograr los 1.675 millones de euros. La empresa informó que "este incremento se debe a que este trimestre Inditex ha adoptado una nueva normativa sobre contabilidad de alquileres".

El margen bruto aumentó un 6% con respecto al mismo periodo en 2018.

Al respecto, Inditex -que cuenta con 7.447 tiendas- destacó el impulso de la plataforma online ante los positivos resultados de la compañía y a 2020 espera poder realizar repartos online a nivel mundial en las siete marcas que posee.

Para el año completo se prevé un avance en las ventas entre el 4 y el 6%.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, destacó el crecimiento comparable (like for like) del 5% que experimentó la empresa en la primera parte del año.

"Inditex crece de forma comparable con todas sus marcas y en todos los mercados. Eso es lo más relevante porque demuestra la buena ejecución del negocio", señaló.