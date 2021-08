Resultados de Empresas

La facturación aumentó 93,9% en el segundo trimestre a US$ 1.700 millones, muy por encima de las expectativas de los analistas de US$ 1.480 millones.

El gigante sudamericano del comercio electrónico MercadoLibre reportó hoy miércoles ingresos trimestrales que superaron las expectativas de los analistas, a medida que la región se ha ido adaptando a las compras en línea durante la pandemia.

Los ingresos netos del segundo trimestre, finalizado el 30 de junio, aumentaron 93,9% a US$ 1.700 millones, muy por encima de las expectativas de los analistas de US$ 1.480 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

Los ingresos en Brasil y México se más que duplicaron, mientras que en Argentina, donde la empresa tiene su sede, crecieron 53%.

Mercado Libre, uno de los mayores beneficiados durante la pandemia, ha invertido en la construcción de bodegas y en la expansión de sus servicios de tecnología financiera, mientras aumenta la competencia de empresas como Amazon y de marcas locales como la cadena brasileña Magazine Luiza.

"Nuestro negocio está mostrando un tremendo impulso a pesar de la inmensa volatilidad en nuestros mercados clave debido al frecuente cierre de las tiendas físicas en toda América Latina", dijo el director financiero Pedro Arnt en un comunicado.

Durante la pandemia, los jóvenes de América Latina han hecho compras y realizado transacciones financieras en línea, lo que ha convertido a la región en un mercado atractivo y de rápido crecimiento para los agentes del comercio electrónico.

La competencia llevó a Amazon a ofrecer a los suscriptores de su servicio Prime la entrega gratuita en un día en 50 ciudades brasileñas, unos dos años después del lanzamiento del servicio en el país. Antes, los usuarios de Prime en Brasil tenían acceso a envíos gratuitos en dos días, con la opción de pagar más por la entrega en un día.

MercadoLibre, que también ofrece soluciones de pago, dijo que los ingresos por comercio aumentaron 96,4%, mientras que los ingresos por tecnología financiera subieron 88,9%.

Los usuarios activos, en tanto, aumentaron 47%, alcanzando los 75,9 millones, dijo la empresa.

Las ganancias netas ascendieron a US$ 68,2 millones, o US$ 1,37 por acción, frente a los US$ 56 millones del año anterior.