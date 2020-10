Morgan Stanley eleva sus ganancias un 26% gracias a ingresos de intermediación

Resultados de Empresas

La entidad, como alguno de sus pares, logró beneficiarse de la volatilidad del mercado producto del coronavirus.

Morgan Stanley cerró este jueves la ronda de entrega de resultados por parte de los bancos estadounidenses, y logró unirse al grupo de Wells Fargo y Goldman Sachs entre los que lograron obtener ganancias en tiempos de pandemia.

El banco informó un alza de casi 26% en sus ganancias del tercer trimestre, gracias a su negocio de intermediación bursátil, en medio de la volatilidad en los mercados financieros por efecto del Covid-19.

La utilidad neta atribuible aumentó a US$ 2.600 millones entre julio y septiembre, frente a los US$ 2.060 millones de hace un año. Las ganancias por acción se elevaron a US$ 1,66, en comparación con los US$ 1,27 del mismo período de 2019. Con esto, la firma financiera logró registrar su segundo ingreso trimestral más alto en la historia.

"Nuestros accionistas propietarios de la empresa tienen derecho a generar un rendimiento decente sobre el capital que han invertido en la empresa", dijo a los analistas el director ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, criticando la prohibición de la Reserva Federal de que los bancos más grandes de Estados Unidos recompren sus acciones hasta al menos fines de año.

"No hay absolutamente ninguna razón (...) por qué no deberíamos estar distribuyendo capital, excepto que por ahora es lo correcto para la comunidad en general", agregó Gorman. Dijo a los inversionistas que esperaba recibir permiso para reanudar las recompras en el primer trimestre y que estaba dispuesto a devolver más del 100% de las ganancias trimestrales una vez que eso suceda.

En tanto, los ingresos por negociación de acciones aumentaron un 14% a US$ 2.300 millones , mientras que los ingresos por banca de inversión subieron 11% a US$ 1.700 millones. Esto fue impulsado por un alza de casi el 120% en las tarifas para la suscripción de ofertas públicas iniciales, que compensaron una caída interanual del 35% en los ingresos por asesoría.