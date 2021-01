Morgan Stanley registra ganancias récord por auge del comercio y transacciones

Resultados de Empresas

En la seguidilla de resultados de los principales bancos de Estados Unidos, este miércoles Morgan Stanley reportó un aumento del 62% de sus ganancias durante los últimos tres meses de 2020, un récord anual para la entidad, impulsado por el auge del comercio y las transacciones.

El banco, que ha estado inviertiendo fuertemente en sus divisiones de gestión de patrimonio e inversiones en los últimos años, registró ingresos netos por US$ 4.430 millones en el cuarto trimestre, frente a los US$ 2.730 millones del año anterior.

En cuanto a las ganancias por acción, que se ubicaron en US$ 1,81, fueron significativamente más altas que los US$ 1,25 estimados por economistas de Bloomberg, mientras que los ingresos también superaron las expectativas y alcanzaron los US$ 13.600 millones. Las ganancias para todo el año ascendieron a US$ 11 mil millones, superando el récord de US$ 9 mil millones del año pasado.

"La firma produjo un trimestre muy sólido y resultados récord para todo el año, con un excelente desempeño en los tres negocios y geografías", dijo el director ejecutivo James Gorman, reseña FT.

La división de inversión -el negocio de asesorar a los clientes sobre la obtención de deuda, capital y acuerdos- de Morgan fue la de mejor desempeño, con ventas e ingresos comerciales que aumentaron un 32% interanual. Eso incluyó un aumento del 31% en los ingresos de renta fija, mucho mejor que el desempeño de los otros grandes bancos estadounidenses, que estuvo liderado por el 15% de JPMorgan Chase.

La gestión patrimonial, que Morgan Stanley está expandiendo a través de la adquisición de ETrade por US$ 7 mil millones, aumentó los ingresos en un 24% interanual, a US$ 5.700 millones.