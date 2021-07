Netflix incumple proyección de crecimiento de suscriptores y ganancias, pero suma más ingresos de lo esperado

Resultados de Empresas

El gigante del streaming acusó el impacto de la pandemia en las nuevas cuentas y destacó que el punto de comparación interanual también pesa sobre los resultados.

Una mayor competencia en la industria del streaming y "algunos obstáculos" productos del Covid-19 llevaron a Netflix a reportar un mixto segundo trimestre y, con ello, un verdadero rally en el valor de las acciones al cierre del mercado.

El gigante estadounidense informó ingresos por encima de lo esperado por el mercado, pero las ganancias y el crecimiento de los usuarios pagos -clave para este tipo de empresas- quedaron al debe.

Ello causó que los títulos cayeran con fuerza casi un 5%, para luego recuperar algo de terreno y quedar con un descenso de alrededor de 2%.

"El Covid ha creado algunos obstáculos en el crecimiento de nuestos suscriptores (mayor crecimiento en 2020, crecimiento más lento este año), que se está abriendo camino. Continuamos enfocándonos en mejorar nuestro servicio para nuestros miembros y brindarles las mejores historias de todo el mundo ", dijo la compañía en una carta a los inversionistas.

Con ello, la firma aceptó que la crisis sanitaria ha puesto gran presión para cumplir con las proyecciones, ya que la comparación interanual se ha visto trastocada, considerando que el año pasado el mundo estaba prácticamente en cuarentena total.

Detalle financiero

En el desglose informado, Netflix obtuvo ganancias por acción de US$ 2,97, por debajo de los US$ 3,16 previstos por los analistas. En tanto, los ingresos fueron por US$ 7.340 millones, frente a los US$ 7.320 millones esperados por Refinitiv.

En cuanto a las nuevas suscripciones, la firma logró sumar 1,54 millones; el mercado estimaba 1,75 millones de cuentas. Con la cifra para el período abri-junio, la empresa alcanza más de 209 millones de membresías pagas.

Nuevos contenidos

Ahora, la mirada está puesta en las proyecciones para el tercer trimestre. Netflix dijo que anticipa 3,5 millones de cuentas netas, mientras que los inversionistas anticipan 4,87 millones. Gran parte del optimismo proviene de la próxima lista de contenido de Netflix, ya que una gran cantidad se ha retrasado en la segunda mitad de este año y el próximo.

"Si logramos nuestro pronóstico, habremos agregado más de 54 millones de adiciones netas pagadas durante los últimos 24 meses, o 27 millones en una base anualizada durante ese período de tiempo, lo que es consistente con nuestra tasa anual de adiciones netas anterior a Covid", dijo la compañía. dicho.