Resultados de Empresas

El buen desempeño del gigante estadounidense del streaming en el cuarto trimestre lo llevó a considerar volver a recomprar acciones, una vez consiga flujo de caja positivo a partir de 2022.

Netflix cerró el complicado año 2020 por todo lo alto y apunta a que este año el desempeño sea similar para poder retomar los premios con sus accionistas en 2022 en adelante.

Entre octubre y diciembre, el gigante estadounidense del streaming no solo superó las proyecciones del mercado en cuanto a ingresos, sino que logró sumar 8,51 millones de usuarios a su plataforma.

Con ello, dijo la firma en un comunicado, están "muy cerca" de tener un flujo de efectivo libre, lo que los llevaría a volver a recomprar acciones.

La proyección es mantener un flujo de caja neutral este año para pasar a terreno positivo luego. De esta manera, apuntan a que ya no necesitarán financiamiento externo para mantener en curso sus operaciones.

"Creemos que ya no tenemos la necesidad de obtener financiamiento externo para nuestras operaciones diarias", dijo en una carta a accionista.

Ello no lo ha hecho Netflix desde 2011, un año que fue crucial para la compañía cuando hizo el drástico salto desde los DVDs a la transmisión de videos en línea. Así, entonces, estaría poniendo fin a una tendencia de una década y reivindicando a los inversionistas que han invertido su dinero más allá de la constante quema de efectivo.

Y es que, por años, la firma ha gastado miles de millones de dólares anuales en contenido original para impulsar su catálogo hasta, incluso, convertirse en casi un reemplazo para la televisión paga tradicional. Además, ha inspirado a decenas de compañías de medios y tecnológicas alrededor del mundo a crear sus propios canales de contenido propio, como Disney, Warner y Discovery.

Desde la migración al streaming, Netflix ha recaudado US$ 15 mil millones en deuda para ayudar a pagar este contenido. Tras ello, informó ayer, planea pagar sus compromisos pendientes para 2021 con sus más de US$ 8 mil millones en efectivo disponibles.

Doble hito

En su reporte de resultados para el cuarto trimestre, Netflix alcanzó un segundo hito.

La firma superó la marca de los 200 millones de suscriptores por primera vez, luego de anexar su quinta cifra de suscriptores más alta de su historia, a pesar de una mayor competencia y un aumento de precios en Estados Unidos.

Ello, apuntó la empresa, se debió a la popularidad de series como Bridgerton y Gambito de dama (The Queen's Gambito).

Aun así, Netflix se sinceró y apuntó a que la cifra se desacelerará en los tres meses en curso a unos 6 millones, por debajo de la estimación de mercado de 7,45 millones.

Y es que su expansión ha disminuido desde que las restricciones de movilidad y cuarentenas alrededor del mundo empezaron a relajarse. Tan solo en el primer semestre de 2020, la plataforma de transmisión de contenido agregó 25,9 millones de clientes, dejando muy alta la vara para los meses subsiguientes.

En tanto, en el detalle de los resultados financieros, la compañía entregó cifras mixtas.

Mientras que superó las estimaciones del mercado en cuanto a ingresos -que llegaron a US$ 6.640 millones, por encima de los US$ 6.626 millones estimados, según Refinitiv-, no logró lo mismo con las ganancias.

La firma obtuvo beneficios por US$ 800 millones, que se traducen en US$ 1,19 por acción. Los analistas habían proyectado el dato en US$ 1,39 por papel.

Con todos estos detalles, las acciones de la tecnológica llegaron a subir más de 13% en operaciones fuera de rueda hasta los US$ 564 por título. Ello, una clara señal de que los inversionistas validan la estrategia de primero endeudarse para enfrentarse a los grandes estudios de Hollywood con una avalancha de su propia programación.