Resultados de Empresas

Los emblemáticos smartphones aportaron cerca de la mitad del total de ingresos de la compañía, con US$ 137.781 millones este año.

La multinacional estadounidense Apple anunció hoy jueves beneficios por US$ 57.411 millones al cierre de su año fiscal 2020, lo que supone un incremento del 4% con respecto a las ganancias de 2019, en un ejercicio que ha estado marcado por la pandemia de Covid-19.

La firma que dirige Tim Cook facturó en los pasados doce meses US$ 274.515 millones, por encima de los US$ 260.174 millones de septiembre del año pasado.

Por su parte, los accionistas de Apple se embolsaron este año US$ 3,31 por título, frente a los US$ 2,99 obtenidos en el ejercicio anterior.

La facturación aumentó en todos sus segmentos de negocio (tabletas iPad, ordenadores Mac, servicios y tecnología ponible y accesorios) salvo en el que sigue siendo el estandarte de la compañía, el teléfono iPhone, por el que en los pasados doce meses ingresó menos dinero que en el ejercicio anterior.

Aun así, el iPhone constituye en torno a la mitad del total de ingresos de Apple (US$ 137.781 millones este año), seguidos muy de lejos por la que es la gran apuesta de futuro de la compañía, los servicios (US$ 53.768 millones) y la categoría "Tecnología ponible, para el hogar y accesorios", que incluye dispositivos como el Apple Watch, el HomePod y los auriculares AirPods (US$ 30.620 millones).

En este sentido, cabe destacar que este último segmento de negocio ya factura más que los ordenadores Mac (US$ 28.622 millones), algo que no ocurría el año pasado.

"Apple termina un año fiscal definido por la innovación en medio de la adversidad, con un trimestre de septiembre récord, apuntalado por las marcas históricas de los servicios y de los Mac", indicó Cook al presentar las cuentas.

Los resultados de Apple, sin embargo, no convencieron a los inversionistas en Wall Street, y las acciones de la compañía caían 4,39% a US$ 110,30 por título en las operaciones posteriores al cierre de los mercados.