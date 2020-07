Tesla reporta cuarta ganancia trimestral consecutiva y despeja el camino para entrar al S&P 500

Resultados de Empresas

Pese al cierre de una de sus plantas debido a la pandemia, el fabricante de autos eléctricos registró ingresos por US$ 6.040 millones en el segundo trimestre, por sobre lo que esperaban los analistas.

A pesar de la pandemia Tesla reportó hoy miércoles una ganancia en sus resultados del segundo trimestre, lo que hizo subir sus acciones hasta 6% en las operaciones posteriores al cierre del mercado y despejó un obstáculo que podría llevar a su inclusión en el índice S&P 500.

El fabricante de automóviles eléctricos dijo que obtuvo ganancias no ajustadas por US$ 104 millones entre abril y junio, equivalentes a US$ 0,50 por acción.

Esto marca la primera vez que la compañía reporta ganancias por cuatro trimestres consecutivos, un requisito necesario para que su acción sea incluida en el índice de las mayores empresas estadounidenses.

El resultado significa además un gran logro para su presidente ejecutivo, Elon Musk, cuya misión de liderar la industria automotriz del futuro ha sido cuestionada con frecuencia por los inversionistas, que dudan de la viabilidad del negocio de Tesla.

Las acciones de Tesla han disfrutado de un aumento meteórico en los últimos meses, ganando más de 500% durante el último año. Muchos analistas creen que el repunte de los papeles se ha visto impulsado en parte por las expectativas de la inminente inclusión en el índice bursátil, lo que desataría una gran demanda por los títulos de la empresa.

La compañía ratificó, además, su objetivo de entregar al menos 500 mil vehículos para fines de 2020, a pesar de los problemas de producción, incluido el cierre de su fábrica de California durante casi seis semanas en el trimestre por orden de las autoridades locales.

"Si bien alcanzar este objetivo se ha hecho más difícil, entregar medio millón de vehículos en 2020 sigue siendo nuestra meta", dijo la compañía.

Los ingresos de Tesla en el segundo trimestre cayeron a US$ 6.040 millones desde US$ 6.350 millones en el mismo lapso del año anterior, pero superaron las expectativas de los analistas que esperaban US$ 5.370 millones, según datos de IBES de Refinitiv.