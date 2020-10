Resultados de Empresas

Tesla reporta quinto trimestre consecutivo de ganancias y acción sube más de 4%

La empresa obtuvo ganancias por acción de US$ 0,76, cuando el consenso estimaba US$ 0,57. Por su parte, los ingresos también superaron todas las proyecciones al ubicarse en US$ 8.770 millones.

Tesla ha querido diversificar su negocio hacia el desarrollo del litio para impulsar las baterías de sus autos. Foto: Reuters Compartir