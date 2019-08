The New York Times aumenta sus ingresos en primer semestre y suscripciones digitales suben 14%

Resultados de Empresas

El prestigioso diario The New York Times divulgó este miércoles sus resultados financieros del primer semestre del año, en los que destaca el impacto en los ingresos que ha tenido su nueva serie televisiva "The Weekly", que lanzó en junio.

Según sus resultados trimestrales, los ingresos procedentes del apartado "Otros" -donde encuadran la serie documental- se han disparado un 29,7% hasta los US$ 45 millones.

"The Weekly" es una serie documental pensada "para capitalizar el éxito" del podcast "The Daily", que a diario resume algunas claves del día, y extender el alcance del periodismo que hace el rotativo al medio televisivo y a la industria de las plataformas digitales de entretenimiento.

Si bien la producción de esta serie también aumentó los gastos, el diario recibe un porcentaje de las licencias de parte del canal FX -que transmite la serie- y de Hulu, la plataforma donde se distribuye bajo demanda.

"'The Weekly' representa una oportunidad significativa para exponer el periodismo del diario a nuevas audiencias en un formato atractivo y estamos entusiasmados por su potencial futuro", dijo en un comunicado el consejero delegado del periódico, Mark Thompson.

En otros ingresos, entre abril y junio, la facturación por suscripciones aumentaron un 3,8% en comparación con el mismo periodo de 2018 (US$ 270 millones) y por publicidad se incrementó en un 1,3% (hasta US$ 120 millones).

"La publicidad digital aumentó casi un 14% gracias a los buenos resultados de las ventas directas, incluidos del podcast "The Daily" y de los servicios creativos", sostuvo Thompson.

En total, en el trimestre el New York Times ingresó US$ 436 millones (más de la mitad procedente de suscripciones), un 5,2% más que el segundo trimestre del año pasado, con una ganancia neta atribuida de US$ 25,17 millones (un 6,7% más).

De estos ingresos, las suscripciones para los productos digitales (que además del periódico incluyen las recetas de cocina y sus afamados crucigramas) aumentaron en un 14% hasta un total de US$ 112 millones.

En total, el New York Times cuenta con 4,7 millones de suscriptores en todo el mundo.

En los seis primeros meses, el New York Times ha ganado US$ 55,3 millones (21,6% más que el primer semestre de 2018) con una facturación de 875.320 millones (5,7% más).