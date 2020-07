Twitter no alcanza las previsiones de ventas del segundo trimestre pese al aumento de usuarios

Resultados de Empresas

Acciones llegaron a subir 6% antes de la apertura del mercado, a pesar de que las ventas de anuncios, que constituyen el 82% de sus ingresos, se redujeron en un 23%.

Twitter anunció este jueves su mayor crecimiento anual de usuarios diarios que pueden ver anuncios, superando los pronósticos de los analistas y contribuyendo a un alza del 6% en sus acciones en las plataformas de contratación electrónica antes de la apertura oficial en Wall Street.

El promedio de usuarios activos diarios monetizables (mDAU) de Twitter aumentó un 34% año tras año a 186 millones, por encima de la estimación de los analistas de 176 millones, un aumento que la empresa atribuyó principalmente a factores externos como los confinamientos y el aumento de las conversaciones en torno a la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, la empresa no alcanzó las expectativas de Wall Street sobre sus ingresos trimestrales, ya que la desaceleración económica provocada por el coronavirus castigó el negocio de anuncios digitales de la compañía, en gran parte orientado a eventos.

Las ventas de anuncios, que constituyen el 82% de los ingresos de Twitter, se redujeron en un 23%, hasta US$ 562 millones, lo que la empresa achacó a las interrupciones en el gasto de las marcas por la pandemia y los disturbios raciales en Estados Unidos. Los analistas estimaban ingresos de US$ 585 millones, según los datos de IBES de Refinitiv.

Twitter también se refirió a la piratería informática que comprometió cuentas de usuarios de alto perfil la semana pasada, calificándola de "asunto de seguridad muy público y decepcionante" en una carta a los accionistas. Jack Dorsey, máximo ejecutivo de la empresa, dijo en un comunicado que habían dado pasos para mejorar la seguridad y "la resistencia contra los intentos dirigidos de ingeniería social".

Los ingresos totales ascendieron a US$ 683 millones, lo que supone un descenso del 19% con respecto al año anterior, con una contribución positiva del crecimiento constante de la comercialización de los mensajes de usuarios entre investigadores y agentes de marketing.

Vientos en contra

A Twitter no le está resultando fácil ampliar su oferta publicitaria, por lo que depende de un conjunto de herramientas de promoción orientadas a la publicidad en torno a grandes eventos y lanzamientos de productos, que prácticamente han desaparecido durante la pandemia.

La compañía dijo que terminó de reconstruir su tecnología de administración de anuncios en el segundo trimestre, lo que permitirá un desarrollo más rápido de nuevos formatos en el futuro, y que estaba implementando herramientas de medición para los anuncios de "respuesta directa" utilizados por los desarrolladores de aplicaciones.

Twitter registró una pérdida deUS$ 1.200 millones en el segundo trimestre, en gran parte debido a la reversión de una deducción fiscal generada el año pasado, cuando la empresa transfirió la propiedad intelectual a Irlanda. Debido a las pronunciadas pérdidas relacionadas con el coronavirus del segundo trimestre, Twitter no ganó suficiente dinero para aprovechar esta deducción fiscal.

Si se ajustan los resultados para excluir las cuestiones impositivas, la empresa sufrió una pérdida de US$ 127 millones, aproximadamente en línea con las expectativas de los analistas de una pérdida de US$ 125 millones. La plataforma tuvo un beneficio ajustado el año pasado de US$ 37 millones.

Twitter reiteró comentarios anteriores sobre sus perspectivas para los próximos meses, señalando que espera que los ingresos por comercialización de datos se "moderen" durante el resto del año.

También dijo que está explorando "suscripciones y otros enfoques para complementar nuestro negocio de publicidad", aunque no espera ningún ingreso de estas actividades este año.