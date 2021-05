Uber mejora sus resultados gracias al delivery, pero avisa que los costos laborales tras el fallo en el Reino Unido golpearan a las finanzas

Resultados de Empresas

La compañía recortó costos considerablemente durante estos meses. Ha reducido personal y vendió negocios, entre ellos un costoso esfuerzo de años para desarrollar tecnología de vehículos autónomos.

Uber se unió a la larga lista de empresas que reportó resultados en el trimestre por sobre lo esperado por el mercado. De la mano del negocio del delivery, la empresa de transportes informó de reservas brutas por US$ 19.500 millones (gasto total de los usuarios en la aplicación), lo que es un salto de 24% respecto al mismo periodo del año pasado.

El negocio de reparto de comida vivió un auge en los primeros meses del año pese a la reapertura de algunas economías, lo que supone un cambio de tendencia de los consumidores. Del total de reservas brutas reportadas por la compañía US$ 12,4 mil millones corresponden al segmento Eats.

La nota de preocupación de la empresa es que pese al alto gasto de los consumidores, los mayores gastos laborales en el Reino Unido por la reclasificación de sus conductores pegaron en las ventas. De esta forma, Uber informó ingresos de US$ 2,9 mil millones, lo que se contrarresta con los US$ 3,2 mil millones en el mismo período del año pasado.

En la última línea -y ante una fuerte reducción de costos- la aplicación registró una pérdida neta por US$ 108 millones, muy por debajo de los US$ 968 millones en su cuarto trimestre de 2020 y los US$ 2.900 millones de hace un año.

La compañía recortó costos considerablemente durante estos meses. Ha reducido personal y vendió negocios, entre ellos un costoso esfuerzo de años para desarrollar tecnología de vehículos autónomos.

"Estamos viendo la luz al final del túnel", dijo el CEO, Dara Khosrowshahi, en una llamada con inversionistas.

Mercado laboral

Uno de los temas más polémicos para la compañía tiene que ver con la relación laboral con sus socios conductores tras un fallo histórico en el Reino Unido.

Khosrowshahi adelantó que el gasto en reclutar conductores afectará las ganancias en el segundo trimestre, colocando otro obstáculo al objetivo de alcanzar ganancias a fines de año.

Los bonos y otros incentivos para que los conductores reducirán la tasa que Uber toma de las tarifas en aproximadamente un 20% este trimestre, dijo la compañía en una conferencia telefónica con analistas tras dar a conocer los resultados.