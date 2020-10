Resultados de Empresas

Las ventas de la empresa matriz de Google, Alphabet Inc., volvieron a crecer en el tercer trimestre, ya que los negocios inicialmente afectados por la pandemia de Covid-19 retomaron la publicidad con el mayor proveedor de anuncios de búsqueda y video en Internet, dijo la compañía el jueves.

Los ingresos aumentaron a US$ 46.170 millones en comparación a los US$ 40.500 millones del año anterior.

En el tercer trimestre, Alphabet tuvo un beneficio neto de US$ 11.247 millones, una mejora del 60% frente al mismo período del año anterior, lo que supuso US$ 16,40 por acción, por encima de lo esperado por los analistas, que esperaban unos ingresos medios de US$ 42.900 millones, según los datos del IBES de Refinitiv.

El motor de búsqueda homónimo de Google y el servicio de videos de YouTube son puertas de acceso a Internet para millones de personas y se han vuelto más esenciales a medida que realizan transacciones y se entretienen en línea para evitar el virus. Los anunciantes han recurrido al sistema de anuncios de Google para que los compradores conozcan las ofertas y servicios ajustados a medida que la economía vuelve a funcionar.