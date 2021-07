Resultados de Empresas

Aunque logró el crecimiento de ingresos más rápido desde 2016, la compañía señaló que los cambios en materia de privacidad de Apple afectarán su negocio de la publicidad. Acciones llegaron a caer 5,2% fuera de rueda.

A primera vista, Facebook parecía estar en el camino correcto para celebrar un gran segundo trimestre, como lo habían hecho las grandes tecnológicas a inicios de la semana.

Pero, las proyecciones que hizo la compañía liderada por Mark Zuckerberg, después de la entrega de resultados financieros, terminó por aguar la fiesta.

Y es que, en un comunicado, la red social más grande del mundo dijo que espera que "las tasas de crecimiento de los ingresos totales interanuales se desaceleren significativamente de forma secuencial, a medida en que recorremos períodos de crecimiento cada vez más fuerte".

Atribuyó ese impacto a las nuevas reglas de Apple en la actualización de sistema operativo iOS 14.5, al señalar que esos cambios reducirán la recopilación de datos en los dispositivos móviles de los usuarios y, por ende, disminuirán las ganancias publicitarias que se vieron impulsadas por la pandemia.

Facebook ha argumentado que la decisión dañaría su negocio y perjudicaría a las pequeñas empresas que dependen de la publicidad personalizada.

Así, dijo que enfrenta "vientos en contra de la publicidad dirigida en 2021" y el anuncio se vio reflejado inmediatamente en el valor de sus acciones. Los títulos llegaron a caer 5,2% fuera de rueda, aunque luego moderaron levemente el descenso.

Los inversionistas temen, dijeron analistas, que el sólido crecimiento de las ventas y las adiciones de usuarios durante el último año puedan disminuir mientras las personas pasen más tiempo buscando entretenimiento fuera de casa.

Mayor crecimiento, menos usuarios

Precisamente, la métrica de los usuarios fue uno de los puntos grises del segundo trimestre.

Aunque Facebook apuntó haber alcanzado los 2.900 millones activos mensualmente -un 7% más que en mismo período del año previo-, la cifra estuvo levemente por debajo de lo esperado y es la tasa de crecimiento más lenta en al menos tres años, según datos de Refinitiv.

Pese a todo, la plataforma logró, entre marzo y junio, la expansión de ingresos más rápida desde 2016, reforzada por un mayor gasto en publicidad a medida que las empresas aumentan su presencia digital en medio del boom del e-commerce generado por la pandemia.

Así las cosas, los ingresos en esa división subieron a US$ 28.580 millones, un 56% más que en el mismo período de 2020 y por sobre el 48% del trimestre anterior.

En tanto, las ventas por otros segmentos totalizaron US$ 497 millones, un 36% más año a año.

De esta forma, los ingresos totales llegaron a US$ 29.080 millones en el segundo trimestre desde los US$ 18.690 millones que registró un año antes. El mercado esperaba US$ 27.890 millones.

Respecto de las ganancias netas, la red social más grande del mundo vio duplicar con creces la cifra a US$ 10.400 millones (US$ 3,61 por acción) desde los US$ 5.180 millones de 2020.

