Alvaro Saieh deja la presidencia de SMU para quedar como vicepresidente

Retail

Pilar Doñabeitía asumirá la presidencia de la supermercadista.

SMU comunicó esta tarde que Alvaro Saieh deja la presidencia de la compañía, siendo reemplazado por la actual vicepresidenta, Pilar Doñabeitía.

En una conferencia de prensa, el empresario indicó que la salida responde a que a su juicio "no está cumpliendo bien su rol de presidente respecto a los eventos sociales".

Pero Saieh no deja la empresa, ya que en una especie de enroque asumirá la vicepresidencia.

"La compañía queda en las mejores manos, Pilar es una persona que le tienen un tremendo respeto y cariño y es la directora que más conoce la compañía", sostuvo.

"El manejo de SMU es bastante estructurado, tiene un gobierno corporativo muy poderoso. Está este grupo de tres personas que es el presidente, el vicepresidente y el gerente general que van viendo las cosas día a día y conversan algunos temas y después de eso pasa a todo a aprobación del comité o del directorio según corresponda. Por lo tanto que el directorio no está cambiando, que los comité del directorio no están cambiando, en realidad el cambio no tiene importancia para la compañía, pero sí para mí", agregó Saieh.

El ahora expresidente de la supermercadista aprovechó la instancia para hablar de sus otros negocios.

Por ejemplo, sobre Itaú aseguró que las últimas ventas de acciones que realizó corresponden a un hecho puntual, ya que según sus cálculos, pronto el fusionado banco debería dar dividendos, por lo que la enajenación de acciones corresponde más que nada para evitar el pago de intereses.

Otro de sus negocios es Vivocorp, en el cual participa en el mercado de los centros comerciales. Si bien reconoce que en algún momento la empresa debe salir a bolsa, por el momento no hay nada concreto de eso.