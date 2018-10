Álvaro Saieh deja presidencia de SMU y la compañía alista nuevo plan para crecer en tiendas

Retail

“No creo en la eternización de los cargos. Mis hijos están muy involucrados y en el largo plazo ellos van a tomar todas las decisiones”.

"No estaba cumpliendo bien mi rol de presidente". Con esas palabras, el empresario Álvaro Saieh comunicó su decisión de dejar la presidencia de SMU, matriz de la cadena de supermercados Unimarc, aludiendo a que ese rol exige una exposición en encuentros públicos que no le acomodaba.

Ahora, Saieh pasará a ser vicepresidente y Pilar Dañobeitía volverá a asumir la presidencia, según informaron. El empresario agregó que esto era intrascendente desde el punto de vista de la compañía -porque la nueva presidenta es la que más conoce la empresa-, pero era muy relevante en lo personal.

El empresario dijo que le causa satisfacción dejar esta posición en un momento en que los balances están con buenos resultados.

"Salgo de la presidencia con la tranquilidad de la labor cumplida", dijo, y agregó que esta forma de retirarse es la misma que utilizó en otros negocios.

"No creo en la eternización de los cargos, nunca he sido partidario de eso. Mis hijos están muy involucrados en las decisiones del grupo y yo soy muy respetuoso de ellos, porque en el largo plazo ellos van a tomar todas las decisiones", dijo.

Explicó que sus hijos han ido tomando el liderazgo en distintas áreas de negocios, como la banca, inmobiliaria, medios de comunicación y diversas fundaciones.​

Agregó que este proceso de transición familiar comenzó hace cerca de diez años y partió con la distribución de distintos roles.

"Esto es algo planificado y que lo hemos ido haciendo de a poco. Las decisiones que ellos tomen yo las voy a aceptar", dijo el empresario.

Insistió en que el objetivo es que el proceso sea muy suave, para que su equipo sea también el de sus hijos cuando vayan asumiendo estos roles.

Respecto a SMU, dijo que la sucesión no ha sucedido aún y cree que el ingreso se dará en "muchos" años más.

Planes para SMU

En 2013, Álvaro Saieh retornó a la presidencia de SMU, en un momento "más" que complicado.

El empresario dijo que están trabajando en un nuevo plan trianual, después que ya esté terminando la primera parte, donde se buscó ordenar la compañía.

"Esta es una compañía que hoy paga todas sus deudas y termina de hacerlo en 2021. Si nos dejaran prepagar la deuda, la prepagaríamos toda", dijo.

Agregó que han levantado los flujos de esta compañía y han formado un equipo ejecutivo sólido, de buenos profesionales.

"SMU tiene que entrar en una etapa de crecimiento orgánica, nosotros queremos afirmar esta operación y después tenemos Perú, que ya está bastante bien", dijo.

Sobre el primer punto sostuvo que los primeros años se dedicaron a hacer muchas eficiencias -las que seguirán-, pero todos los supermercadistas han ido poniendo tiendas, lo que ha quitado cuota de mercado a la matriz de Unimarc.

"Nos quedan 30 tiendas por remodelar, por lo que ahora hay que cambiar el switch, que es empezar a crecer con nuevos locales. Esto es lo que se va a definir de aquí al año próximo", dijo.

Respecto a la operación en el país incaico, dijo que cuando ya tienes una base que "no pierde plata, es fácil agregarle cosas al lado".

De todos modos, sostuvo que no está claro si ese crecimiento vendrá incorporado en el nuevo plan trianual, dado que el foco aún está en Chile.

Itaú: no habrá más venta de acciones y valora resultados

"La venta de acciones de Itaú tiene que ver con que necesitamos el dinero. Vendimos parte para pagar los intereses y cosas del estilo, lo saben todos, no hay novedad", dijo Álvaro Saieh.

A casi tres años de que Itaú y Corpbanca se fusionaran en una sola entidad bancaria, el grupo Saieh -actualmente propietario del 28,57% del banco fusionado- ha cedido desde 2016 a la fecha un 2,43% de las acciones de la entidad a ItaúUnibanco, que equivalen a cerca de US$ 120 millones, al valor actual de la acción.

Saieh dijo que sigue interesado en ese negocio: "Con los brasileños al principio tuvimos algunas diferencias de opinión, sin embargo, hoy estamos muy de acuerdo con todo lo que están haciendo".

Agregó que con lo que han vendido están listos hasta el año que viene, además que estiman -en base a cálculos propios- este año habrá una utilidad interesante. "Por lo tanto comienzas a recuperar y tener un flujo totalmente distinto", dijo al momento de reconocer que la fusión fue más difícil de lo pensado, aunque eso ya está superado.

Respecto a Copesa, donde tiene una participación mayoritaria, dijo que no está en venta, porque a su juicio la edición de los periódicos y publicaciones del grupo son un aporte al país. "Esto está fuera de conversación. No vamos a tener socios, en medios de comunicación es muy difícil tener socios", sostuvo, y destacó el rol de la prensa, señalando que para ellos esto no es un negocio.

Respecto a VivoCorp, consultado sobre si lo quieren abrir a bolsa, dijo que podría ser, pero que no hay nada por el momento.