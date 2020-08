Alzas de ventas en supermercados en Chile no es suficiente y Cencosud profundiza pérdidas

Retail

Compañía tuvo pérdidas por US$ 77 millones en el segundo trimestre, mientras las ventas globales bajaron 8,4%. Compañía destacó baja en su nivel de endeudamiento.

No han sido meses fáciles para el retail. Cencosud reportó un aumento en sus pérdidas trimestrales, las que pasaron de US$ 23,5 millones en el segundo trimestre de 2019 a US$ 77,7 millones en este ejercicio. Estos resultados se dan pese al mejor desempeño en el negocio de supermercados en Chile.

En un comunicado, la firma detalló que si no se considerara un cambio en una norma contable y sin la contabilidad por hiperinflación en Argentina, se habría tenido una utilidad de US$ 47,6 millones.

La firma tuvo ventas totales entre abril y junio por US$ 2.637 millones, lo que se compara con los US$ 2.878 millones del mismo período del año anterior.

Te puede interesar: Cencosud firma alianza con Cornershop: ofrecerá sus productos por la aplicación a nivel regional y desarrollarán "tiendas oscuras"

A nivel acumulado la caída es más dura. El holding –que además de supermercados, tiene centros comerciales, tiendas por departamento y mejoramiento del hogar- pasó de ganar US$ 160,9 millones la primera mitad de 2019 a perder prácticamente esa misma cifra en este período. Las ventas fueron de US$ 5.654 millones, alza de 0,7%.

En un comunicado, la empresa destacó un aumento de su Ebidta Ajustado de 0,5% en el segundo trimestre, reflejando crecimientos de doble dígito en las ventas de los negocios de Supermercado y Mejoramiento del Hogar y mayores eficiencias en todas las operaciones.

Te puede interesar: Cencosud recibe espaldarazo de JPMorgan y espera los resultados del segundo trimestre con un alza en la bolsa

En esto jugó a favor Brasil, que obtuvo el mejor desempeño de los últimos siete años al más que duplicar su Ebitda, y aumentos de doble digito en Perú, Colombia y Argentina. Todo esto como consecuencia del foco en eficiencias en la operación, ajustes en el mix de ventas y un mejor manejo del capital de trabajo.

Además, la deuda financiera bruta bajó en 17%, llegando a US$ 4.294 millones en junio.