Banchile: Cencosud lograría equilibrio en Brasil en 2019

Retail

La entidad destacó en un informe que en su nueva orientación, la compañía de retail sugiere ingresos planos y expansión de márgenes.

Recién en 2019, Banchile Inversiones espera que Cencosud alcance el equilibrio de su operación en Brasil, donde la misma empresa ha reconocido que sus operaciones han enfrentado un panorama desafiante.

“La compañía no espera que Brasil llegue a equilibrio este año. En nuestro modelo estimamos que esto sucederá en 2019”, dice en un informe enviado a sus clientes, tras analizar el plan de inversiones recién anunciado por la compañía liderada por Horst Paulmann.

Según el banco, desde Cencosud esperan que la situación de Brasil, sumada a las complicaciones que enfrenta en Colombia y Perú, compense el positivo desempeño que ha logrado en Chile y Argentina.

En su orientación, la firma señaló que espera ingresos por US$ 16,5 mil millones en 2018 y un margen Ebitda de 7,2%. Lo anterior, contrasta con la estimación de Banchile, que espera US$ 16,6 mil millones y un margen Ebitda de 6,1%.

“Esto se debería principalmente a una mayor proporción de productos importados en Argentina, que generan mejores márgenes, y a la contribución al Ebitda de otros ingresos/egresos, tales como la utilidad por la venta de propiedades”, sostiene en su análisis.

Subraya además que las inversiones anunciadas de US$ 400 millones en 2018 están por debajo de su proyección de US$ 596 millones, y también implican una reducción respecto de la orientación del año pasado para 2018 (US$ 575 millones a US$ 667 millones).

Sin embargo, calcula que el monto es similar a los US$ 418 millones estimados para el año pasado.

“Creemos que la empresa necesita invertir menos para reducir el múltiplo de deuda neta a Ebitda dado que está comprometida a alcanzar un múltiplo de 3,0x a fines de 2018 (desde 4,2x en septiembre de 2017)”, analiza Banchile.

Agrega que en el plan, mantenciones e inversiones recurrentes ocuparán 20% del capex.