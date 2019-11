Barricadas y saqueos en Providencia provocaron cierre del comercio y estaciones del metro

Retail

Encapuchados atacaron la sede de la UDI tras incidentes en cercanías del Costanera Center. Frente a la situación, el Mall Parque Arauco Kennedy decidió desalojar el centro comercial.

El llamado fue hecho a través de redes sociales: protestar en el interior del centro comercial Costanera Center, en Providencia. Frente a esto, el grupo Cencosud, dueño del emblemático inmueble, decidió no abrir en la jornada de ayer. Durante la mañana, la empresa terminó de cercar con rejas todo el perímetro del mall y el rascacielos.

A partir del mediodía, un grupo de manifestantes se congregó en Vitacura con Nueva Tajamar; interrumpieron continuamente el tránsito, pero se replegaban por el actuar de Fuerzas Especiales de Carabineros.

Tras esto, los desórdenes se trasladaron a Avenida Providencia, donde decenas de encapuchados saquearon una farmacia en el sector de la tradicional galería Drugstore, que temprano había cerrado sus puertas. Otros locales como una sede bancaria fueron atacados.

En paralelo, otro grupo de encapuchados llegó hasta calle Suecia y atacó la sede de la UDI.

Los manifestantes se dispersaron por avenida Providencia y Tobalaba, encendiendo barricadas con mobiliario público y privado, además de enfrentarse con Carabineros.

En la zona, el comercio decidió cerrar los locales por miedo a saqueos y daño.

"Estamos viendo un nivel de violencia y destrucción nunca antes visto en la comuna. Decenas de comerciantes de Providencia han resultado con sus locales dañados y saqueados. ¡¡¡Nada justifica este nivel de violencia!!!", dijo la alcaldesa Evelyn Matthei en su cuenta en Twitter.

Los disturbios siguieron por Apoquindo y llegaron a la altura de la Municipalidad de Las Condes.

Dada la situación, la administración del centro comercial Parque Arauco Kennedy decidió cerrar sus puertas y evacuar a los clientes que a esa hora estaban en el mall.

Más temprano, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió a la manifestación que estaba convocada en las cercanías del metro Tobalaba, en el límite de las comunas de Providencia y Las Condes.

"Yo estoy sorprendido de que hay una sola marcha, estábamos acostumbrados a que todos los días hubiera muchas marchas convocadas", dijo en entrevista con Emol TV a primera hora del día. Luego añadió: "Me alegra que no es en la Plaza Italia, los vecinos me decían 'aquí intendente veníamos con nuestros nietos, nos venían a ver, salíamos del departamento y disfrutábamos al lado del Café Literario que quemaron' (...) hay áreas verdes, plazas, todas vandalizadas con pintura, graffitis, bancos destruidos".

No obstante, durante el día las manifestaciones se extendieron por varias zonas de Santiago, incluida la Plaza Italia.