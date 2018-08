Bebidas vegetales Vilay se expande a cinco países y evalúa entrada de socio

Retail

Dicho avance, que se dará antes de fin de año, será el primer paso de un plan que contempla tener presencia en 13 países.

La tendencia de los chilenos hacia el consumo de productos más saludables -apoyado por políticas como la Ley de Etiquetado- ha abierto la puerta a nuevas oportunidades de negocios.

Una experiencia es Vilay, marca de bebidas vegetales que cumple su primer año compitiendo en el mercado y ya se ubica en los estantes de los supermercados de Cencosud (Jumbo y Santa Isabel) y Tottus.

“Hoy día estamos en más de 700 puntos de venta. A nivel nacional, estamos en las principales cadenas de supermercado, tiendas especialistas, cadenas de farmacia (Cruz Verde) y comercios especialistas”, resalta su gerente general, Jorge Kuncar y co-fundador de la firma junto a Claudio Sancy.

Cuenta que la iniciativa, si bien no busca suplir la leche, apunta a ser “la mejor alternativa para los que no pueden o no quieren consumir leche de vaca”, dice Kincar.

Un caso cercano para él, pues según cuenta, la idea de Vilay partió con la búsqueda de un suplemento a la leche para su hijo mayor, que era alérgico.

Actualmente sus productos son elaborados por un tercero, pero la formulación sigue a su cargo. Asimismo, cuenta que tienen “certificación de origen”, ya que sus ingredientes son nacionales.

Para este año la empresa espera cerrar con una producción de un millón de litros.

Los planes a futuro

Los planes de crecimiento de Vilay son ambiciosos. A tres años de poner en marcha el emprendimiento, la firma ya se encuentra en Perú y alista el arribo a cuatro nuevos mercados antes de fin de año.

“Esperamos cerrar 2018 con oficina propia en Argentina, donde también ya tenemos algunos clientes. También estamos desarrollando el mercado brasilero. Estamos también ad portas de nuestros negocios con Ecuador y posiblemente también deberíamos llegar al mercado colombiano. Eso se debiese cumplir este año”, señaló.

La empresa ya se encuentra con presencia en Perú de la mano de Cencosud en las cadenas Wong y Metro.

Y la estrategia para el próximo año es seguir sumando mercados: “Tenemos un plan de desarrollo internacional y aspiramos tener presencia en 12 a 13 países en la región”. Una ruta en la que dice, ya se han acercado interesados para entrar a la propiedad, entre “fondos de inversión importantes tanto nacionales como internacionales”. No obstante, aún no hay nada cerrado.