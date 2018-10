Booz.cl, el marketplace de bebidas alcohólicas de los Rostagno

Retail

El emprendimiento busca facturar US$ 10 millones el próximo año, expandirse en regiones y ampliar su mix de productos y proveedores.

En la casa de Silvio Rostagno no se bebe cualquier cosa. En sus años en Viña Santa Rita, el exhombre fuerte de D&S -sociedad propietaria de los supermercados Lider- aprendió a reconocer un buen vino; un conocimiento que se ha encargado de transmitir a su familia.

“Siempre nos ha metido el tema de productos de calidad. Es un gran conocedor de vinos y en cada reunión familiar había un buen vino ,que se encargaba de explicar”, recuerda su hijo, Silvio Rostagno Bedecarratz.

Fue en un asado familiar, que el gusto por el premium terminó por aterrizar en un emprendimiento familiar, nada menos que para cubrir lo que -según coincidieron en una discusión de sobremesa- era una falta de atención en la demanda por estos productos.

Booz.cl comenzó hace dos años. La idea consiste en un marketplace de bebidas alcohólicas de alta calidad, que busca diferenciarse mediante una consiga: “ahorra más, toma mejor”, recita Rostagno Bedecarratz.

¿Cómo se logra esto? La plataforma se encarga de conectar las mejores ofertas de sus comercios asociados con los clientes finales.

“La gracia de nuestra plataforma es que, como juntamos ofertas de comercios asociados, logramos tener muy buenos precios. Nuestra propuesta es tener productos de calidad premium a precios económicos. Por ejemplo, en Booz uno puede encontrar un vino gran reserva a precio de un reserva, o un whisky muy bueno a precio normal”, grafica.

De todas formas, los productos masivos también forman parte de su stock.

Otra parte de la estrategia de diferenciación es conocer bien al cliente: “Tenemos una plataforma de segmentación bastante buena. Sabemos bien los gustos de nuestros clientes y sus preferencias entre una y otra cosa”.

En la logística, se acompañan con un centro de distribución en Pudahuel operado por un tercero. “Nos dedicamos a la tecnología, a conectar el centro de distribución con la empresa externa de transporte y también la venta a través del portal, manejar los clientes y el marketing”, aclara.

En esto, el ingeniero comercial -de solo 28 años- es apoyado por un equipo que no supera las 15 personas, entre programadores y diseñadores. No obstante, las tasas de crecimiento -dice- crecen 300% año contra año y para 2019 esperan cerrar con US$ 10 millones en facturación, apuntando a un promedio de 15 mil pedidos al mes.

Próximos pasos

Booz.cl aún tiene camino por recorrer. Rostagno adelanta que sus metas más próximas son potenciarse en regiones, dado que actualmente solo cuentan con retiro en Concón.

“Queremos llegar a todo Chile, esperamos llegar a comienzos del próximo año a Concepción y a Viña del Mar este verano, con despacho express el mismo día y también a toda la zona sur, con despachos no express, pero sí que puedan comprar y les llegue en cinco a siete días”, adelanta.

Para su negocio, explica que los tiempos de despacho son clave. En este sentido, dice que se han potenciado con Glovo, actor de última milla que, si bien dice, ha tenido buenos resultados, explica que “tiene cierto límite. Si piden tres cajas, a un motorista simplemente no le cabe”, dice.

Aun así, señala que “queremos tener despacho el mismo día en todo Santiago y despacho en 24 horas para los productos que están en stock de la tienda más cercana”.

Otro eje en sus planes es ampliar su mix.

En este sentido, lo más reciente ha sido la inclusión de confites. “Partimos hace tres meses con esas categorías, por ejemplo bombones de cereza al coñac, que los vendemos por cajas de dos kilos y se vende harto”.

También apuntan a ampliar su base de proveedores. Una formula mediante la que han sumado otros emprendimientos, como productos artesanales.

“La idea no es formar un monopolio dentro de la plataforma”, asegura.

Los buenos resultados, ya les han hecho evaluar la entrada de un socio, que idealmente sea un “partner tecnológico” para su plataforma.

Actualmente, Rostagno explica que su ticket promedio de venta se encuentra en torno a los $60 mil pesos. Eso es un volumen más o menos grande de licores.

Para seguir creciendo, el líder de la plataforma asegura que han destinado parte de las ganancias a continuar avanzando en términos de crecimiento orgánico.

“Invertimos entre 2% y 3% de la utilidad en crecimiento orgánico”, remata.