Cencosud duplicó ganancias del cuarto trimestre en medio de señales de repunte de las ventas en Brasil

Para el ejercicio 2017 completo, el gigante chileno del retail vio un incremento de 13,5% en sus beneficios.

El gigante chileno del retail, Cencosud, ínformó hoy al regulador sus resultados financiero para 2017, donde registró ganancias por $ 321.221 millones para el cuarto trimestre, más del doble que los beneficios alcanzados en igual periodo del año anterior.

Para el ejercicio completo, obtuvo una utilidad de $ 439.988 millones, lo que representa un alza de 13,5% frente a 2016.

En los últimos tres meses del año pasado, la compañía liderada por Horst Paulmann anotó un Ebitda (Ingresos después de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de $ 2,85 billones (millones de millones), cifra que aumenta a $ 10,46 billones considerando el período completo de doce meses.

En conferencia con los analistas, el director financiero, Rodrigo Larraín, destacó que la compañía está viendo señales de recuperación en las ventas de su operación en Brasil, el mayor mercado de la región, que ha atravesado por una compleja situación debido a la recesión que golpeó al país en los últimos años.

El noreste de Brasil, el área en que opera GBarbosa, la cadena de supermercados del grupo en ese país, está mostrando una recuperación más marcada que otras regiones, aseguró el ejecutivo.

La compañía también está avanzando en sus planes para vender US$ 1.000 millones en activos no esenciales, que anunció en agosto, aunque Larraín no entregó detalles sobre qué activos pretende desinvertir ni en qué plazos.

El ejecutivo sin embargo aseguró que el proceso de liquidación, junto con mejoras operacionales, permitirá al grupo reducir su ratio de deuda neta versus Ebitda por debajo de 3 veces en el corto a mediano plazo.

