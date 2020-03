Retail

Situación obedece a la hiperinflación decretada en Argentina el año pasado, aunque la compañía vio una baja en las ventas en Chile entre octubre y diciembre. Sobre el coronavirus, dice que no tiene una estimación del efecto que tendrá.

La supermercadista Cencosud, compañía ligada al empresario Horst Paulmann, reportó ingresos por US$ 3.948 millones el cuarto trimestre del año, una caída de 5,3% respecto al mismo período del año anterior.

La firma registró pérdidas por US$ 33,4 millones en ese período del año, lo que contrasta con la ganancia por US$ 190 millones del mismo período del año anterior. Esto se explica fundamentalmente por el escenario de hiperinflación en Argentina. Sin ese efecto, la firma habría tenido una utilidad de US$ 60 millones, la que de todos modos era un retroceso de 79,2%, lo que es un reflejo de la caída en otros ingresos "por el menor revalúo de propiedades de inversión en Chile, debido al impacto del movimiento social en los resultados de centros comerciales", entre otros factores.

En el año completo, la firma tuvo utilidades por US$ 152 millones, una baja de 40% respecto al cierre de 2018.

Según detalló la compañía, al 31 de diciembre tenían 357 tiendas operativas de un total de 362 locales, y en el caso de los centros comerciales se mantuvieron cerrados por un promedio de 7 días.

"Los principales daños sufridos fueron la pérdida de inventario, deterioro de propiedades y equipos y disminución de las ventas, producto tanto de un horario de operación más acotado como el impacto en el consumo", dijo en su reporte a la Comisión para el Mercado Financiero.

Según la firma ligada a Horst Paulmann, durante el cuarto trimestre los ingresos en Chile cayeron 1,5% como resultado del cierre de tiendas, especialmente en tiendas por departamento, su segmento de mejoramiento del hogar y centros comerciales, aunque fue compensado por el desempeño de los supermercados, con un aumento en los ingresos en 2,5%, ante una mayor venta de alimentos perecibles.

Respecto del avance del coronavirus, la empresa relató el avance del brote y señaló que "la situación ha afectado principalmente sus operaciones en Chile a partir de la medida de prevención tomada el día 18 de marzo por la cual se procede al cierre temporal de los centros comerciales en todo el país (exceptuando supermercados, mejoramiento del hogar y farmacias). A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no es posible estimar los impactos que tendrá el desarrollo de esta situación en el futuro".