Retail Cencosud y llegada de Ikea: “También nos estamos fortaleciendo” Dice que las categorías donde entraría a competir con la cadena europea son 10% de las ventas de Easy. Para el grupo Cencosud, el aterrizaje de Ikea a Chile, Colombia y Perú mediante un acuerdo con Falabella para operar sus primeras tiendas “no es una novedad”. Rodrigo Larraín, gerente corporativo de Administración y Finanzas, dijo que “este es un mercado abierto, a través de los años han venido distintas marcas internacionales, globales y competidores, entonces la verdad es que no es una novedad. Así que nos prepararemos de la mejor forma, y seguiremos avanzando”. El CFO señaló en el marco de la entrega de resultados, que en el área de home improvement, donde compiten con Easy, las categorías donde entraría a competir Ikea también se están fortaleciendo. “Hemos ido potenciando casa y decoración, no solo en tiendas por departamento, sino también en home improvement o Easy, ahora es una categoría donde nosotros también nos estamos fortaleciendo, sin perjuicio de que representa no más del 15% de esta categoría en las ventas por departamento y un 10% del Easy”. Calificando el acuerdo de “interesante”, deslizó que un punto que puede jugar a favor a nivel competitivo está en que este acuerdo “tiene su tiempo de implementación, y de ese punto de vista, es bueno saberlo con suficiente anticipación”. En paralelo, señaló que en el e-commerce “hemos ido focalizando la estrategia de crecimiento en aperturas más bien selectivas y a menor ritmo de lo que vivimos en algunos años atrás”. Respecto de plazos para la habilitación de los espacios del Costanera Center, señaló que “plazos no podemos dar (...) Contraloría entregó a través de un dictamen un camino positivo para llegar a acuerdo con el municipio, pero seguimos trabajando con ellos en armar ese acuerdo”. Nuevas complicaciones en Brasil Un paro de camioneros ha complicado entre muchos ámbitos, el abastecimiento de los supermercados en Brasil.

Muchas de las cadenas han optado por racionar las compras de productos para evitar una crisis de desabastecimiento, informaron medios locales.

Una de estas es Prezunic, ligada a Cencosud, estaría sufriendo desabastecimiento particularmente los distritos de Botafogo y Recreio, en Río de Janeiro.

Al respecto, el encargado de finanzas del grupo, Rodrigo Larraín, comentó que "efectivamente hay un paro importante del sector de transporte en Brasil, sin embargo nuestras tiendas están bien abastecidas, por lo que en el corto plazo no nos vemos enfrentados a problemas en la operación. Dicho eso tenemos confianza en que el tema se solucione rápidamente".

