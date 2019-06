CEO de VTEX y posible llegada de Amazon a Chile: “Muchos están apretando el botón rojo”

Retail

Mariano Gomide aseguró que en Chile la demanda de empresas para operar en marketplace "ha crecido de manera increíble".

Thomaz cree posible que "cuando Amazon llegue a Chile, quizá hasta la mitad del país comience a comprar en el e-commerce, solo porque saben que Amazon está ahí presente (...) Quizá sea algo intuitivo, pero como hemos visto en otros lugares, cuando hay grandes eventos de un gran "jugador" online, invirtiendo mucho en publicidad e incentivando a los consumidores a buscar opciones online, veremos crecimiento en todos lados, no sólo en la empresa, sino que incentivará al mercado en general".

Lo planteado por Gomide fue secundado por el también CEO y fundador de VTEX Geraldo Thomaz, para quien es obvio que la llegada de un competidor de gran envergadura "romperá la dinámica de los retailers", pero esto no necesariamente es una mala noticia.

