Retail Cerca de 200 mil compras se registraron durante las primeras 12 horas del CyberDay Transacciones totalizan más de US$ 30 millones, de acuerdo a estimaciones preliminares de la CCS, coordinadora del evento. Durante sus primeras horas, el CyberDay 2018 ha alcanzado cerca de 200 mil transacciones, correspondientes a compras por más de US$ 30 millones de dólares, según datos preliminares de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) sobre la base de lo informado por medios de pago y las propias empresas. Estas cifras representan un aumento en torno al 50% respecto del CyberDay 2017, lo que refleja el gran interés por parte de los consumidores en aprovechar las miles de ofertas disponibles durante el evento. Los segmentos con mayor movimiento corresponden a bienes durables, vestuario y calzado, viajes y turismo. Respecto de las visitas al sitio oficial del evento, en las primeras horas el 64% se ha originado desde dispositivos móviles, siguiendo la tendencia de crecimiento en la importancia de smartphones observada en los años previos. El segmento de edad más relevante corresponde hasta ahora a jóvenes entre 25 y 34 años, con un 47% del total de las visitas, seguido por los de 18 a 24 años (21%) y 35 a 44 años (20%). Por género, las mujeres superan por estrecho margen a hombres, con un 51% del total de visitas. En tanto, por regiones, como de costumbre, corresponde a la Región Metropolitana, con un 66% de los accesos, seguida de las regiones del Biobío (8%), Valparaíso (6%), Araucanía, Maule, Antofagasta y Los Lagos (3% cada una). Desde la CCS aseguran que el sitio ha presentado total disponibilidad y de acuerdo a lo informado por Transbank los medios de pago también han operado con normalidad. En cuanto a la magnitud de las ofertas, el monitoreo que realiza PricingCompass a un conjunto de los participantes arroja rebajas promedio cercanas al 25%. Además, la Cámara manifestó su satisfacción por la reducción en el número de reclamos informado por Sernac durante las primeras 12 horas del evento, lo que permitió mantener su tasa sobre el total de transacciones muy por debajo del 0,1% de las compras. Ofertas En el evento, que arrancó pasada la medianoche y se extenderá hasta el miércoles, se esperan ventas por sobre los US$ 180 millones, esto es un 25% más de lo conseguido el año anterior. Las ofertas prometidas por las 216 empresas participantes, de las cuales 58 son marcas nuevas, llegaban hasta un 80%. Conoce algunas a continuación: Latam Chile tendrá más de 90 destinos en promoción, con cerca de 150.000 cupos nacionales e internacionales. En específico, rutas internacionales tendrán descuentos de entre 15% al 30% y los destinos nacionales entre el 40% y el 55%. Viajes Falabella espera incrementar sus ventas 25% durante el CyberDay, con ofertas con seis cuotas sin interés y descuentos de hasta 60%. Esta vez los paquetes All inclusive de cinco estrellas también contarán con rebajas. Cocha promete ofertas en todos sus productos, incluyendo paquetes, vuelos y hoteles con asistencia de viajes, con hasta un 60% de descuento, esperando que los lugares más comprados por los clientes sea el Caribe, Cuba, Brasil y gran parte de Sudamérica. Por su parte, Sky se adelantó al Cyber y lanzó el domingo dos mil tickets a $ 100 y $ 500 para viajar a diversas regiones del país. Dichos pasajes se sumarán a los 54 mil tickets que estarán a la venta con valores que fluctúan entre los $ 1.990 y $ 19.990 sin tasas, por tramo y para viajar entre el 1 de agosto y el 15 de diciembre de 2018. Natura nuevamente llevará a cabo la campaña #CyberConSentido, en que por cada pedido online, la marca donará un libro a las 37 escuelas que son parte del proyecto "Comunidades de Aprendizaje", presente en siete regiones del país. Los productos tendrán descuentos de hasta el 70%, partiendo desde los $ 1.990. Además, los despachos tendrán un plazo máximo de entrega de dos días hábiles. Farmacias Knop también ofrecerá descuentos hasta un 70%, y los despachos serán gratis a partir de los $ 5.000. También un 70% de descuento tendrá Linio, en categorías como perfumes, celulares y consolas. En el caso de los libros, se podrán adquirir cuatro ejemplares por el precio de tres, con envío gratis en la Región Metropolitana. Una tienda que se incorpora por primera vez al evento es Johnson, que en su debut sólo se enfocará en línea blanca, muebles y colchones, como respuesta a la alta demanda que la tienda ha experimentado en esas áreas. Groupon ofrecerá descuentos de hasta 80% en tratamientos de belleza, 60% en gastronomía y accesorios para vehículos y 50% en viajes. Forus estará presente con descuentos de hasta 50% en las marcas Cat, Columbia, Hush Puppies, Merrel, Jansport, entre otras. Además, el sitio web zapatos.cl tendrá disponibles más de 8.000 productos con hasta un 60% de descuento. En el caso de Dafiti, las rebajas serán de 80% en marcas propias y 70% en off. El sitio espera incrementar hasta en 7 veces las ventas con respecto a un día normal, para lo cual tendrá disponibles 35.000 unidades y despachos de menos de 12 horas. Garmin, marca de relojes especializada en smartwatches deportivos, tendrá en su debut en el evento hasta un 26% de descuento en sus productos. Además, la gama premium tendrá hasta $ 100 mil de descuento. La marca de vestimenta más antigua de Estados Unidos, Brooks Brothers ofrecerá descuentos con hasta un 50% en sus distintas categorías. Gap participará con hasta un 40% de descuentos en productos seleccionados, los cuales se podrán ver a través de su página www.thegap.cl . Además, durante el Cyber tendrán despacho a todo Chile y despachos gratis por compras superiores a los $ 40.000. The North Face tendrá descuentos de hasta un 50% en sus productos. En tanto, la compañía estadounidense de productos naturales de cuidado personal, Burt´s Bees estará con un 25% en Falabella, Salcobrand y farmacias Knop y un 20% de descuentos en Babytuto.

