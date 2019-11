Comercio arriesga hasta 30% del empleo y firmas se acogen a ley de insolvencia

Retail

Al gremio se han acercado doce empresas para elaborar una declaración de quiebra y/o algún tipo de reorganización empresarial.

Crítico es el escenario que está enfrentando el comercio local, de acuerdo han asegurado sus representantes gremiales.

Y es que la situación parece no tener un futuro prometedor, menos en términos laborales. De acuerdo a datos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), si en el corto plazo no se soluciona el conflicto social por el que atraviesa el país, se podría observar una pérdida de los empleos asalariados privados del sector de entre 10% y 15% en el último trimestre, es decir, aproximadamente 80.000 y 100.000 empleos menos que hace un año.

De mantenerse el difícil cuadro, sin soluciones, el gremio advierte una disminución de los puestos de trabajo de entre 20% y 30% hacia inicios de 2020.

“Pueden llegar a perderse, esperemos que no. Pero esas son las cifras, si no buscamos soluciones rápidas pueden perderse esos puestos de trabajo, en el sector las cosas no venían bien, ya era complejo, por otros factores veníamos perdiendo empleos, pero con esta crisis social el fenómeno se ha agudizado”, dijo el titular de la CNC, Manuel Melero.

Según la encuesta que está realizando a nivel nacional el gremio entre sus asociados a lo largo del territorio, se evidencia que en la Región Metropolitana un 95% ha tenido que modificar la jornada laboral de sus trabajadores, y un 18% ha sufrido algún daño material en sus locales.

En cuanto al efecto en ventas, el gremio espera que el golpe continúe hasta fin de año, especialmente las presenciales. “Se espera que el índice presencial de ventas minorista de la RM de la Cámara Nacional de Comercio experimente una baja entre 15% y 20% en octubre donde las categorías durables del retail y semi durables sean las más afectadas con una baja en torno al 25%. Ventas presenciales de Supermercado podrían caer entre un 10% y 15% en la RM”, se lee en una minuta elaborada por el gremio.

Los datos fueron presentados ayer al ministro de Economía, Lucas Palacios, con la finalidad de trabajar en conjunto diversas medidas de apoyo a las empresas del sector, principalmente a las de menor tamaño.

En la cita, además, el gremio presentó catorce propuestas para apoyar a las empresas de menor tamaño en este contexto, como por ejemplo, declarar el IVA y no pagarlo mientras no se termine el conflicto.

Doce empresas han solicitado la quiebra y/o reorganización

Hace unos días el gremio lanzó, como una manera de apoyar a las PYME afectadas, una plataforma online para entregar soporte legal, acompañamiento penal y asesoría para directivos y jefaturas a las empresas que han sufrido diversos ataques.

De acuerdo a los primeros datos de dicha herramienta, doce firmas se han acercado al gremio para realizar una declaración de insolvencia o quiebra y/o solicitado algún tipo de asesoría para implementar una reorganización empresarial.

Con respecto al acompañamiento penal, el gremio ha asesorado a cinco empresas; a doce las ha apoyado a elaborar alguna metodología de diálogo social; a trece ha entregado soporte legal; a seis les ha dado asesorías para seguros; a ocho apoyo en temas como indemnización por perjuicios; a doce asesorías tributarias y/o contable y a diez soporte laboral.

“Estamos preocupados de ir en auxilio de los pequeños y medianos comerciantes que están muy mal, no saben cómo van a llegar a fin de mes. El ministro está muy consciente de la grave problemática que afecta al sector, se mostró muy abierto al diálogo y a la conversación. Se acordó un trabajo constante para ayudar al sector a superar estos difíciles momentos”, expresó Manuel Melero.