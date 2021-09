Retail

La entidad de defensa de los consumidores pidió al tribunal condenar a la supermercadista a restituir los sobreprecios, indemnizar el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral causado.

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) arremetió en contra de la supermercadista SMU, que opera las cadenas Unimarc, Mayorista 10, Alvi, Ok Market y Super 10.

En un escrito presentado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el organismo de consumidores dedujo una "demanda de indemnización de perjuicios en defensa del interés colectivo y difuso de los consumidores", en contra de la empresa.

Esto, a raíz del caso de la colusión en la venta de carne de pollo fresca en los supermercados.

Cabe recordar que la Corte Suprema ya había subido en abril las multas para las firmas involucradas, las que pasaron de 5.766 UTA a 11.532 UTA (unos US$ 8,1 millones) en el caso de Cencosud; de 3.438 UTA a 6.876 UTA (unos US$ 4,8 millones) para SMU; y de 4.743 UTA a 11.160 UTA (unos US$ 7,9 millones) para Walmart.

"SMU es una empresa de gran envergadura, que aún ostenta una de las más poderosas posiciones en el mercado, de modo que la colusión por la que fue condenada no pudo tener otro objetivo que afianzar su liderazgo en el mercado y acrecentar su margen de utilidades, o lo que es lo mismo, llevar al extremo la mezquindad de sus intereses económicos en perjuicio de la calidad de vida y alimentación de las familias chilenas", dice el organismo en su presentación.

Conadecus agregó que los supermercados acusados, y en especial SMU, no se coludieron para fijar el precio de cualquier otro producto del que las familias puedan prescindir con facilidad. "SMU se coludió para obligar a los consumidores a pagar más por un producto que no podrían evitar comprar, un alimento esencial en la dieta de los hogares chilenos, un insumo básico para la vida diaria, de modo que puso a los consumidores en la compleja decisión de empeorar su alimentación o pagar más".

De acuerdo al escrito de 57 páginas, Conadecus pidió al tribunal condenar a SMU a las restituciones de los sobreprecios pagados por los consumidores, a indemnizar el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral causado a los consumidores.