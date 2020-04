Conadecus por fallo de la Suprema en caso colusión de supermercados: "Es un golpe a la jurisprudencia muy importante"

Retail

Entre las peticiones de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) al máximo tribunal, se acogieron aumentar las multas e investigar una posible colusión de precios en otros productos.

Un rotundo espaldarazo recibió esta mañana la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) de parte de la Corte Suprema. Y es que el tribunal accedió a duplicar las multas a Walmart, Cencosud y SMU, totalizando US$21,1 millones, lo que antes se traducía, al tipo de cambio actual, en unos US$9,9 millones.

Pero además de esta resolución, según el abogado de Conadecus, Mario Bravo, hay otra todavía más importante. Una petición que venían exigiendo hace meses, y que finalmente fue acogida por el máximo tribunal: volver a investigar los antecedentes del caso anterior y de ser necesario, a los supermercados también, pero esta vez por una posible colusión en el precio del vino, la carne de cerdo y la carne de pavo, según explicó el experto.

"Esto es un golpe a la jurisprudencia súper importante. Nosotros se lo dijimos al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) y no nos escuchó. Hicimos en su momento un requerimiento a la fiscalía porque se habían encontrado antecedentes que daban cuenta que existía colusión en los precios de estos productos, pero no lo investigaron, solo investigaron el caso del pollo fresco, teniendo también esta información. Y ahora se lo dijimos a la Corte Suprema para que tomarán una determinación", explicó Bravo.

Y hoy, después de casi un año la Corte Suprema, por unanimidad, acogió la petición de Conadecus y le comunicó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que, a fin de que se indague la existencia de otras conductas contrarias a la libre competencia y, en su caso, "la necesidad de adoptar medidas correctivas o prohibitivas, respecto de otros mercados u otros productos, conforme a los antecedentes que obran en la investigación administrativa", añadió

"Estamos muy contentos. Esto es un gran triunfo. Se lo dijimos primero TDLC y no nos hizo caso, y la Corte Suprema no se los dejó pasar. Ese es el gran valor de este fallo", concluyó Bravo. De esta forma, el capítulo de la colusión entre Walmart, Cencosud y SMU, no estaría del todo cerrado aún.