Costanera Center: apertura de espacios sería gradual

Concejales de Providencia no conocieron detalles de la negociación, pedirán detalles del acuerdo.

Sorprendido se mostró el concejal de Providencia, Pablo Jaeger, tras el anuncio que realizó la alcaldesa Evelyn Matthei respecto a las nuevas obras de mitigación del Costanera Center, que eventualmente le permitirían al grupo Cencosud abrir completamente el rascacielos que es parte del complejo.

“En el Concejo Municipal este tema no ha sido tratado en ningún tipo de detalle, lo único que ha habido es que en una sesión de la comisión de urbanismo, hace bastantes meses, se expuso algo relacionado con esto”, dijo Jaeger.

Según anunció la alcaldesa, son 34 obras las que considera la propuesta de Providencia y que serán recogidas por Cencosud en su plan de modificación del Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu), aprobado en 2009. Los cambios deben ser visados por la Seremi de Transportes.

Según dijo a El Mercurio la alcaldesa, el costo de las obras es de US$ 18 millones, pero no es el valor final, pues el cálculo realizado en un estudio del Dictuc, a petición del municipio, no considera trámites, permisos o imprevistos, por lo que el precio podría subir entre 60% y 100%, indicó Matthei.

“No tengo un prejuicio, lo que tengo es desinformación (…) Voy a pedir que se nos entregue el informe del Dictuc y se nos informe respecto a las negociaciones entre la municipalidad y las autoridades ministeriales para ver las mitigaciones”, dijo Jaeger.

Consultada ayer sobre el rol del concejo municipal, la alcaldesa Matthei señaló: “El concejo no tiene nada que aprobar porque no hay nada oficial”. Precisó que “hay un acuerdo, porque la empresa presentó cosas en que nosotros como municipio estamos de acuerdo”, pero que “quién decide cuál va a ser finalmente la modificación definitiva del Eistu es el Ministerio de Transportes, no nosotros”. Eso sí, se mostró dispuesta a habilitar gradualmente la torre en la medida que se hagan las primeras obras de mitigación.

Consultado sobre los cambios al Esitu, el presidente de Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, señaló: “Felicito a Horst Paulmann por su capacidad de convencer a las autoridades municipales en orden a no ejecutar el túnel bajo Andrés Bello, exigencia contenida en el Esitu de 2009, y lo está reemplazando por cosas pequeñas muy menores”.