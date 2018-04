Decathlon la rompe en Chile: tienda inaugurada el viernes ya es la segunda de mayor venta en su debut

Retail

Desde el viernes pasado ha recibido un flujo promedio de 6 mil personas diarias y 18 mil han pasado por caja. Uno de las inauguraciones más exitosas de la cadena francesa en el mundo.

Como una "verdadera avalancha" califican en Decathlon el flujo de público recibido desde la apertura de su primera tienda en Chile el viernes pasado.

"Desde el mediodía del 6 de abril y hasta el domingo 8, más de 18 mil personas pasaron por sus cajas, superando cualquier expectativa de la compañía y convirtiéndose en la segunda tienda con más ventas al iniciar su operación, de las más de 1.200 que tienen todo el mundo", comunicaron en la firma.

El interés de los chilenos, según informó el retailer, obedece a las características de su modelo de negocios, que apunta a hacer accesible el deporte (con precios para todo bolsillo) y albergar bajo una misma tienda a cientos de disciplinas (más de 70).

Así es como en 3 mil metros cuadrados ubicados en el Portal La Reina, Decathlon alberga deportes masivos como fútbol, running o ciclismo, hasta disciplinas más de nicho como equitación, petanca (bocha) o ballet, con artículos básicos para iniciados, como también con equipamiento técnico e innovaciones para los más expertos.

El modelo de Decathlon contempa también una plataforma de e-commerce, con la cual buscan tener alcance nacional.

Chilenos deportistas

"¿Quién había dicho que los chilenos no son Deportistas? Chile tiene running, Chile tiene tenis, Chile tiene escalada... no he visto ningún deporte que no se practique en este país, y a partir de ahora, Chile tiene Decathlon", fueron las palabras de Sylvie Corrigou, CEO de Decathlon Chile, en la inauguración oficial de la tienda.

La llegada al país de esta cadena de más de 40 años de trayectoria en Europa se enmarca dentro de un proceso de expansión en Latinoamérica, primero en México y luego en Colombia, donde hace poco instaló su segunda tienda.

Decathlon abrió su primera tienda en Englos, Francia, en 1976. Diez años después comenzó la producción propia de productos y también su apertura internacional con la inauguración del primer local en Alemania. En el año 2001 aterrizó en el continente americano, instalando su primera ubicación en Brasil.