Retail El impulsor de las marcas propias de Forus que asume en la gerencia general Sebastián Swett Opazo ha estado detrás de la creación de marcas como Rockford y Funsport. “Es un pichanguero”. Esa es la primera frase que lanzan quienes conocen de cerca a Sebastián Swett Opazo, el nuevo gerente general de Forus, hincha apasionado del fútbol, al igual que su padre, Alfonso Swett Saavedra, fundador y presidente de la compañía, y quien lideró el Club Deportivo Universidad Católica entre 1982 y 1993. “Era bueno, bueno para la pelota”, dice un cercano al nuevo CEO que lleva más de tres décadas ligado a Forus. Partió a los 18 años y se le atribuye parte importante del crecimiento que experimentó la compañía. “Es el hombre tras bambalinas”, dice un cercano al ejecutivo, quien estudió Administración de Empresas en la Universidad Diego Portales, y tiene un postgrado en Marketing en la Adolfo Ibáñez. Además cursó un programa para el desarrollo del liderazgo en Harvard University. Es uno de los tres hijos de Swett Saavedra y era, hasta el martes, gerente comercial de la compañía. En abril fue nombrado director de Cristalerías Chile, sociedad relacionada a Diario Financiero. Al nuevo gerente se le atribuye parte del explosivo crecimiento de Forus gracias a su objetivo declarado de sumar marcas reconocidas mundialmente, además de añadir nuevos segmentos a líneas tradicionales como Hush Puppies. Cuentan que fue él quien apostó por llevar a las vitrinas zapatos de esa marca para niños. “Hush Puppies for Kids fue un éxito inmediato”, explica un cercano al nuevo CEO. “Antes sólo se vendían zapatos blancos y cafés para niños; él le dio color a toda una línea de productos para los más chicos, marcando una gran diferencia con la competencia”, dice otra fuente consultada. Pero lo que más se destaca es que Sebastián Swett es el hombre tras todas las marcas propias de Forus, como las icónicas Rockford y Funsport. “No se hace nada sin que dé el visto bueno”, añade un ejecutivo que ha estado por años en Forus. Pero tal como ha tenido grandes aciertos, también ha debido enfrentar marcas que no han respondido como él esperaba. En esta lista figuran We Love Shoes y Calpany, entre otras. Los desafíos como nuevo gerente general son claros: mejorar las ventas y los márgenes de la compañía que en los últimos trimestres ha enfrentado complicaciones en el control de inventario. Sus cercanos dicen que conoce al detalle el funcionamiento de la compañía controlada por su familia, donde su padre es el presidente, y su hermano Alfonso, hoy mandamás de la CPC, fue el último miembro del clan en liderar el día a día como director ejecutivo. Desde el 2000, como parte de un proceso de profesionalización de la compañía, se optó por reclutar ejecutivos desde otras empresas, como el recién salido Hugo Ovando, quien antes de asumir la gerencia general de Forus fue CEO de CCU. Por eso el nombramiento de Sebastián Swett marca un nuevo hito en la empresa. “Viaja harto por el mundo buscando nuevas marcas, pero también se da tiempo de conocer las tiendas”, explica un ejecutivo, quien dice que al interior de la empresa hay expectación respecto a los cambios que se vendrán. Otro de sus desafíos será potenciar el canal internet y el crecimiento de sus filiales en la región, porque si bien la empresa tiene presencia en Perú, Colombia y Uruguay, el 82% de sus ventas se generan en Chile. La firma maneja 516 locales, 30 marcas y 21 conceptos diferentes de tiendas. Firma nombra ejecutivo en Colombia La empresa sigue enfocando su estrategia en buscar mayores eficiencias. En este marco, Carlos Diaz, Chief Planning Officer, señaló ayer en conferencia con analistas que se encuentran ejecutando un plan de cierre de tiendas de bajo desempeño.

"La empresa cerró nueve tiendas (durante el primer trimestre), de los cuales muchas se centraron en Perú como parte del plan para eliminar locales no rentables. Esta tendencia de cierres debería comenzar a reducirse en los próximos trimestres", explicó.

De todos modos, señaló que durante el resto del año, considerando aperturas y cierres, debería incrementarse el portafolio de tiendas en un neto de 8 a 15 . Ello, toda vez que dijeron "estamos conformes con los cierres en Perú, aunque vemos espacio para un par más".

A principios de año anunciaron la apertura de 20 tiendas en 2018, mediante una inversión de US$ 10 millones.

La empresa ligada a la familia Swett también anunció la designación de Pablo Muxi como nuevo Country Manager de Colombia. Anteriormente, se desempeñó como gerente comercial desde 2017 en ese país, mismo cargo que ejerció por tres años en la división de Uruguay.

