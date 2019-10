El origen de Cornershop y la felicidad de sus fundadores: "Esto será entretenido"

Fue hace pocos meses que una de las operaciones más bulladas del último tiempo, como la compra de Cornershop por parte de Walmart se caía luego de que el organismo antimonopolio de México vetara la transacción. Pero el atractivo del unicornio chileno no perdió valor y rápidamente encontró en Uber un nuevo socio con el cual hacer un negocio.

Tras conocerse la noticia que se hizo oficial en la mañana de este viernes, los fundadores de Cornershop celebraron el acuerdo con escuetos mensajes en Twitter, pero que demuestran la alegría por la alianza.

El primero de ellos fue Oskar Hjertonsson, quien replicó el anuncio hecho en la red social por el CEO de Uber Dara Khosrowshahi, añadiendo "esto será entretenido".

This will be fun! https://t.co/MGTZKyAJWx