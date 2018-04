Embotelladora Andina: “Pareciera que la peor parte en la región ha pasado”

Retail

Compañía anunció plan de inversiones por US$ 200 millones. Agregó que están preparados para enfrentar la mayor demanda.

Un plan de inversiones por US$ 200 millones anunció Coca-Cola Andina, en el marco de la Junta Ordinaria de Accionistas, donde el vicepresidente ejecutivo de la sociedad, Miguel Ángel Peirano, abordó con optimismo lo que viene en la región.

“Pareciera que la peor parte en la región ha pasado y ya se ve hacia adelante que el sol está saliendo, por lo cual realmente estamos bien optimistas para el futuro”, sostuvo el ejecutivo.

Del monto comprometido, US$ 70 millones se destinarán a Chile, US$ 55 millones para Argentina, US$ 50 millones para Brasil y US$ 20 millones para Paraguay. Además, se sumarían US$ 25 millones comprometidos ya para quedarse con Guallarauco.

Los recursos -explicaron- estarán dirigidos básicamente a equipos de frío, botellas retornables y terminar la planta de Duque de Caxias en Brasil.

“En el corto plazo seguiremos fortaleciendo nuestra posición competitiva en lo que son costos, eficiencia, velocidad de respuesta al mercado y competitividad, agrandando cada vez los segmentos donde estamos presentes”, dijo Peirano.

Explicó que, por ejemplo, la marca Ades hoy está solamente con productos en base a soja, pero “probablemente eso vendrá con otras bebidas de semillas como almendras, coco, y otras”.

Mirando el largo plazo, dijo que ya han impulsado casi todas las principales inversiones: “Estamos con una planta realmente nueva en Chile, una nueva en Brasil, por lo cual ya tenemos una infraestructura para enfrentar el crecimiento que esperamos que venga una vez que la situación en los países en que estamos –como aparentemente está ocurriendo- comience a mejorar”, dijo.

Planes para Guallarauco

Frente al acuerdo alcanzado con las familias Angelini y Piwonka para la compra de Guallarauco, la firma indicó que la transacción ya está cerrada por parte del comprador y vendedor, restando la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Así, la operación se materializaría en octubre, acorde a los plazos establecidos.

Al ser consultados por los planes para la marca, dijeron que “es una marca que soporta otras categorías que debemos evaluar en su tiempo a posibles implementaciones y expansión de la marca”.