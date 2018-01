Enjoy prevé recuperación del sector tras caída en 2017

Retail

El ejecutivo dijo que el foco estará en fortalecer las operaciones existentes de la empresa chilena.

Alistándose para trabajar bajo un nuevo modelo de negocios se encuentra la operadora de casinos y hoteles Enjoy, tras el ingreso a la propiedad del fondo estadounidense Advent mediante un aumento de capital y posterior OPA.

De acuerdo al gerente general de Enjoy, Gerardo Cood, quién permanecerá en la administración a decisión del fondo, el foco estará en retomar los planes que habían dejado de lado por enfocarse en balancear costos y gastos que habían sumado en los últimos años.

Con los nuevos fondos obtenidos, Enjoy se concentrará en fortalecer las operaciones existentes, mediante una estrategia que apuntará al crecimiento orgánico y la maximización de ingresos.

- ¿Qué se viene ahora para Enjoy?

- Advent tiene en mente el potenciar los actuales negocios nuestros. En general a nivel de ingresos y resultados, el 80% está concentrado en gaming, y el resto que es hospitality, hoteles, restaurantes, discotecas, eventos, etc.

Ellos tienen intención de potenciar esa área, y la manera de hacerlo es mediante prácticas de la industria, de expertos que conocen el tema, y maneras de hacer las cosas distintas.

- ¿Con qué metas están trabajando?

- Tienen metas a nivel general, donde se plantean del orden de 20% a 25% de aumento de rentabilidades anuales, y eso es lo que le exigen a los proyectos. Ahora, no necesariamente tiene que ser 25% anual, puede ser que tengas uno o dos años más bajos o más altos, y después varíen. Ellos se proyectan entre 5 y 10 años.

- ¿Cuál es su modelo de crecimiento?

- Es un crecimiento orgánico, donde hay una metodología de trabajo que creo que es distinta a la que estamos acostumbrados.

- ¿Hace más factible el arribo a un nuevo mercado con la entrada de Advent?

- No, estamos muy focalizados en potenciar el actual negocio.

- ¿Brasil sigue siendo una opción?

- Es difícil Brasil porque hay un cambio normativo que no se ha producido todavía, y en la medida que no se produzca, no sabes a qué te vas a atener.

- ¿A qué atribuye la desaceleración de la industria de casinos?

- En Chile veníamos creciendo a tasas interesantes, de 5% a 8% hasta el 2016; el 2017 nos vimos todo el sector involucrado en lo que fue este suceso lamentable en Monticello, y eso creo una conmoción a nivel nacional. No obstante, vamos a ver un 2018 con tasas normales de crecimiento.

- ¿Se pueden dar nuevos arribos como el de Advent a la industria?

- Cuando un fondo de inversión que está dentro de los cinco más grandes toma la decisión de invertir en Chile, yo creo que abre la puerta a muchísimas otras empresas para que sigan el mismo camino.