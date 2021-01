Falabella invertirá US$ 796 millones este año y busca reducir tiempos de entrega a 48 horas

Retail

Retail señaló que US$ 110 millones se destinarán al plan multianual de apertura de tiendas, que contempla 19 nuevos puntos. El plan de 2020 consideraba 22 para este ejercicio.

Falabella mostró sus cartas para este 2021 en materia de inversiones, con un plan que tendrá especial atención en el alza de las ventas por el canal digital y al desarrollo del formato de tiendas Ikea en la región.

Para el presente ejercicio, se desembolsarán US$ 796 millones, lo que es un alza respecto a los

US$ 773 millones que habían anunciado para 2021 en el plan informado hace un año.

En el desglose, del total de los recursos, un 56% se destinará a inversiones en tecnología y logística, cuyo foco será transformar falabella.com en el centro de su plataforma de e-commerce. Mientras, el resto se dedicará, principalmente, al desarrollo de Ikea y a la expansión de Tottus en Perú y Sodimac en México.

La firma decidió separar su plan de inversiones en dos categorías: recursos en tecnología y logística, e inversiones en tiendas físicas y de centros comerciales, dado el "entorno competitivo y la velocidad de los cambios exigen mayor flexibilidad al momento de invertir".

En el caso de la primera categoría, se informaron las inversiones correspondientes para 2021, "debido a que el desarrollo tecnológico de la compañía está fuertemente enfocado en desarrollos de aplicaciones y de soluciones tecnológicas de corta duración distintas a las implementaciones de software de sistemas world class de largo uso en el tiempo que se activan y amortizan en el tiempo (Capex)".

El monto, entonces, para este año será de US$ 443 millones, de los cuales US$ 211 millones son Opex (mantención) y US$ 232 millones son Capex.

Foco en reducir tiempos de entrega

Con este pie, Falabella busca desarrollar proyectos tecnológicos para potenciar la logística de entrega a domicilio "con foco en acortar tiempos de entrega a 48 horas, atender los requerimientos de los clientes de manera acelerada, e incrementar la visibilidad y trazabilidad en la última milla".

Con lo anterior buscan la creación de un Home Delivery Unit, una unidad de logística integrada de todas las áreas de negocios para despachos a domicilio; el aumento de la capacidad de procesamiento y empaque de órdenes de los centros de distribución existentes en Chile, Perú y Colombia; la integración de los activos logísticos para despachos a domicilio (incluyendo nuevos centros de transferencia, que son una especie de centros de distribución más pequeños) y potenciar su aplicación de última milla Fazil en Chile y Perú, "que junto con distribuir la oferta de Tottus incorporará productos de las unidades de Falabella Retail, Sodimac, y de terceros".

De acuerdo a conocedores, la intención en la app es incorporar otros comercios fuera del grupo.

Inversiones para Ikea

El 44% de las inversiones restantes se destinarán, principalmente, al desarrollo de Ikea en Chile, Perú y Colombia, y a la expansión de la red física regional de todas sus unidades de negocio.

Durante este año, US$ 243 millones se invertirán en la optimización de la red de tiendas y centros comerciales ya existentes, mediante renovaciones y remodelaciones: "Gran parte del monto estimado para 2021 se concentrará en remodelaciones de centros comerciales para las aperturas de Ikea en 2022 y de mejoramiento del hogar en la región", dijo Falabella.

En tanto, US$ 110 millones de las inversiones anunciadas para 2021 se destinará al plan multianual de apertura de tiendas, que contempla 19 aperturas en la región para 2021.

Estas corresponden a la implementación de siete supermercados Tottus e Hiperbodegas en Perú; cuatro Tottus en Chile; la apertura de tres nuevas tiendas Sodimac en México y cuatro en el resto de la región. Por último, el proyecto estima una tienda de Falabella Retail en Perú.

Cabe recordar que en la entrega de su plan de inversiones de 2020 se esperaban 22 aperturas este año.

El gerente general de Falabella, Gaston Bottazzini, destacó que con "las inversiones que realizaremos en nuestra plataforma de e-commerce, seller center y pagos son el principal foco para generar el crecimiento futuro de la compañía. Éstas se complementan con las mejoras en logística y la readecuación de red de tiendas y centros comerciales que generarán experiencias de compras verdaderamente omnicanal".