Falabella logra tener utilidades en el trimestre ante recuperación de las ventas

Retail

Empresa destacó que continúan con “mayores niveles de liquidez para seguir enfrentando el escenario de incertidumbre que presenta la pandemia”.

El gigante del retail chileno, Falabella, mostró signos de recuperación del negocio en el tercer trimestre del año al reportar ingresos por US$ 3.154 millones, lo que significa un crecimiento aproximado de 12% respecto al mismo periodo de año anterior.

De acuerdo lo informado por la empresa, el resultado se explica, por los crecimientos en de 26% y 25%, respectivamente, en los segmentos tienda por departamento y mejoramiento del hogar en Chile, acompañado de crecimientos de 40% en supermercados en Perú.

En cuanto a la utilidad, en el periodo julio-septiembre se reportaron ganancias por cerca de US$ 6 millones, lo que se contrarresta con los cerca de US$ 60 millones alcanzados en el mismo periodo del año pasado. Lo anterior se explica por la menor contribución de utilidades de Mallplaza, los negocios bancarios y Tiendas por Departamento en Chile".

El gerente general de Falabella S.A., Gaston Bottazzini, destacó que "en el contexto desafiante que sigue presentando la pandemia, se ha logrado revertir la tendencia mostrada en el segundo trimestre, creciendo las ventas totales de nuestros retailers en un 24% durante el tercer trimestre. La reapertura de nuestras tiendas y centros comerciales en la región permitió una recuperación de las ventas en los canales físicos, lo que complementó el crecimiento de nuestras ventas online. Las capacidades transversales que estamos construyendo en todas nuestras unidades de negocio continuarán fortaleciendo nuestro ecosistema físico y digital".

En el año

Si bien en el último trimestre se evidenció una mejora de las cifras respecto a lo mostrado en los meses anteriores, la empresa registra en los nueve primeros meses del 2020 ingresos por US$ 8.680 millones, lo que es una caída de 4,8% respecto al mismo periodo del 2019. Mientras que las pérdidas alcanzan a US$ 137 millones, respecto a las ganancias por US$ 276 millones a esta fecha del año pasado.

Canal Online

En tanto, destacaron que en Falabella Chile, el 40% de las ventas online ya son a través de su aplicación. "Estamos confiados que el momento logrado en los últimos meses se va a ver potenciado por la estrategia de consolidación de nuestros canales digitales bajo el paraguas de falabella.com, que llegará a nuestros clientes a principios de 2021, unificando la oferta de 7 millones de productos de todos nuestros retailers y de 10.000 sellers".