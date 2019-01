Falabella no se detiene: aumenta su plan de inversiones hasta los US$ 4.200 millones

Retail

Estrategia digital explicará 37% de los recursos, lo que se compara con el 32% que tenía el plan anunciado hace un año.

La llegada a México, la compra de Linio, la alianza con Ikea y la inauguración de tiendas, centros comerciales y de distribución. Los últimos dos años han sido especialmente movidos para el grupo Falabella, pero pareciera que la empresa no está dispuesta a ceder terreno en la competitiva industria del retail.



La firma ligada a las familias Solari y Del Río actualizó su plan de inversiones, llevándolo hasta los US$ 4.200 millones para el período 2019-2022, lo que se compara con los US$ 3.900 millones de la versión anterior. Falabella dijo que descontado el tipo de cambio, el plan es 11,2% mayor y será reforzado por gastos operativos enfocados en la transformación digital de la empresa.



Como ha sido la tónica, todo lo relacionado a esto último se tomó el protagonismo. En esta oportunidad, el 37% de los recursos irán para el desarrollo de tecnologías de información e iniciativas de infraestructura logística, mientras en el ejercicio pasado era el 32% del presupuesto.



Dentro de los objetivos del actual plan está "continuar con el desarrollo de un ecosistema físico y digital que dé una respuesta integral a los clientes; consolidar la presencia en la región; y profundizar la oferta comercial".



"Con esto, mejorará la personalización de su oferta mediante BI e Inteligencia Artificial, robustecerá la ciberseguridad y potenciará el crecimiento de Linio, marketplace regional adquirido en agosto de 2018", detalló en un comunicado.



En lo físico, la empresa destinará US$ 1.428 millones en la región para abrir cinco centros comerciales y 95 tiendas, principalmente en zonas donde no tiene presencia, las que incluyen el desarrollo de los formatos Ikea en Chile, Perú y Colombia, detalló.



La compañía tiene 504 tiendas en la región y 43 centros comerciales. Solo en el ejercicio recién pasado abrió 20 puntos de venta, donde uno de los hitos más significativo fue inaugurar sus primeras tres tiendas en México bajo la marca Sodimac. Además, en el período se cerraron siete tiendas, una en Perú, otra en Chile y cuatro en Brasil.



El plan de crecimiento también considera US$ 1.218 millones para optimizar ubicaciones existentes, mediante ampliaciones y renovaciones con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de marcas propias, continuar desarrollando los espacios de Click & Collect y permitir mejores sinergias entre sus distintos canales físicos y digitales.



El gerente general corporativo, Gaston Bottazzini, explicó que "Falabella está haciendo hoy las inversiones que sustentarán el crecimiento futuro de la compañía. Estamos construyendo un ecosistema de servicios integrados, que nos permita servir a nuestros clientes en toda la región cuando quieran y desde el formato que más les acomode. Tenemos la convicción de que así consolidaremos a Falabella como el ecosistema digital y físico más relevante de América Latina".